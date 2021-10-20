Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugün kaleme aldığı yazısında altın yatırımcılarına kazanmanın yolunu anlattı. Alkin, "Ayşe teyzelerin taktiğini uygulamak en doğrusu. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır." dedi.
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugünkü yazısında altın alıınmalı mı ? veya altın ile devam edilmeli mi? sorularına cevap verdi. Yazısında Türkiye ekonomisinde cumhuriyet tarahinden bu yana sabırla bekleyenlerin büyük kazançlar elde ettiğini söyleyen Alkin, 'Ayşe teyze taktiği' verdi.
Alkin, 5 yıl önce 2016 yılında gram altının 125 TL olduğunu bugün ise 530 TL olduğunu yani 4 kattan fazla değer kazandığını söyledi. "Peki, yurt dışında altın yatırımcısı üzülürken bizde Gram Altıncılar nasıl sevinebiliyor?" sorusuna Alkin, 13 farklı kombinasyonla cevap verdi.
İşte o kombinasyonlar;
Önce yurt dışında ons fiyatının yükselmesine göre bir analiz yapalım:
1. Ons fiyatı yükselirken Dolar/TL yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliş rekoru kırıyor
2. Ons fiyatı yükselirken Dolar/TL değişmiyorsa: Gram altın fiyatı yükseliyor
3. Ons fiyatının yükselişine göre Dolar/TL daha yavaş düşüyorsa: Gram altın fiyatı göreceli olarak az yükseliyor.
4. Ons fiyatının yükselmesine göre Dolar/TL’nin düşüşü aynı oranda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor
5. Ons fiyatının yükselmesine göre Dolar/TL daha hızlı düşüyorsa: Gram altın fiyatı geriliyor
Şimdi de yurt dışında ons fiyatı sabitken oluşan durumlara bir göz atalım:
1. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Yükselirse: Gram Altın Fiyatı Yükseliyor
2. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Düşüyorsa: Gram Altın Fiyatı Geriliyor
3. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Sabit İse: Gram Altın Fiyatı Değişmiyor
Son olarak da Yurt Dışında Ons Fiyatı düşerken Türkiye'de neler olabilir ona bir bakalım:
1. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL daha hızlı yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliyor
2. Ons fiyatının düşüşü ile Dolar/TL’nin yükselişi aynı hızda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor
3. Ons fiyatının düşüşüne göre Dolar/TL daha yavaş yükselirse: Gram altın fiyatı geriliyor
4. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL sabit ise: Gram altın fiyatı geriliyor
5. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL de düşüyorsa: Gram altın fiyatı çok hızlı geriliyor
"Ayşe Teyze Taktiği"
Bu 13 kombinasyonda altın yatırımcılarının 5 defa kazandığını, 3 defa olduğu yerde saydığını, 5 defa da kaybettiğini söyleyen Alkin, "Ayşe teyzelerin taktiğini uygulamak en doğrusu. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır." dedi.