Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugünkü yazısında altın alıınmalı mı ? veya altın ile devam edilmeli mi? sorularına cevap verdi. Yazısında Türkiye ekonomisinde cumhuriyet tarahinden bu yana sabırla bekleyenlerin büyük kazançlar elde ettiğini söyleyen Alkin, 'Ayşe teyze taktiği' verdi.

Alkin, 5 yıl önce 2016 yılında gram altının 125 TL olduğunu bugün ise 530 TL olduğunu yani 4 kattan fazla değer kazandığını söyledi. "Peki, yurt dışında altın yatırımcısı üzülürken bizde Gram Altıncılar nasıl sevinebiliyor?" sorusuna Alkin, 13 farklı kombinasyonla cevap verdi.

İşte o kombinasyonlar;



Önce yurt dışında ons fiyatının yükselmesine göre bir analiz yapalım:

1. Ons fiyatı yükselirken Dolar/TL yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliş rekoru kırıyor

2. Ons fiyatı yükselirken Dolar/TL değişmiyorsa: Gram altın fiyatı yükseliyor

3. Ons fiyatının yükselişine göre Dolar/TL daha yavaş düşüyorsa: Gram altın fiyatı göreceli olarak az yükseliyor.

4. Ons fiyatının yükselmesine göre Dolar/TL’nin düşüşü aynı oranda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

5. Ons fiyatının yükselmesine göre Dolar/TL daha hızlı düşüyorsa: Gram altın fiyatı geriliyor

Şimdi de yurt dışında ons fiyatı sabitken oluşan durumlara bir göz atalım:

1. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Yükselirse: Gram Altın Fiyatı Yükseliyor

2. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Düşüyorsa: Gram Altın Fiyatı Geriliyor

3. Ons Fiyatı Sabit Giderken Dolar/TL Sabit İse: Gram Altın Fiyatı Değişmiyor

Son olarak da Yurt Dışında Ons Fiyatı düşerken Türkiye'de neler olabilir ona bir bakalım:

1. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL daha hızlı yükselirse: Gram altın fiyatı yükseliyor

2. Ons fiyatının düşüşü ile Dolar/TL’nin yükselişi aynı hızda ise: Gram altın fiyatı değişmiyor

3. Ons fiyatının düşüşüne göre Dolar/TL daha yavaş yükselirse: Gram altın fiyatı geriliyor

4. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL sabit ise: Gram altın fiyatı geriliyor

5. Ons fiyatı düşerken Dolar/TL de düşüyorsa: Gram altın fiyatı çok hızlı geriliyor

"Ayşe Teyze Taktiği"

Bu 13 kombinasyonda altın yatırımcılarının 5 defa kazandığını, 3 defa olduğu yerde saydığını, 5 defa da kaybettiğini söyleyen Alkin, "Ayşe teyzelerin taktiğini uygulamak en doğrusu. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır." dedi.