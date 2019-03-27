"Altına yatırım yapmaya devam edin"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Yatırımcılara tavsiyem, bugüne kadar uzun vadede hep kazandıran ve yüzleri güldüren altına ve mücevhere yatırım yapmaya devam etsinler. Çünkü, satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen tek meta altındır." dedi.

Atayık, AA muhabirinin altın fiyatlarına ilişkin sorularını cevapladı.

Geçmişte ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) oluşan iki kutuplu yapının dünya tarafından takip edildiğini hatırlatan Atayık, "İki kutup arasında kıyasıya bir mücadele ve bilek güreşini izliyorduk. Günümüzde ise siyasetin yerine ticaret aldı. Ülkeler, sıcak savaş yerine ticaretle, gümrük duvarlarını yükselterek, ambargo ve yaptırım silahıyla karşı tarafı dize getirme ve masaya çekme uğraşı içerisinde." diye konuştu.

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmak suretiyle başlattığı ticaret savaşını da "iki kutuplu dünya" perspektifiyle irdelemek gerektiğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında devam eden ticaret düellosuna zaman zaman görüşme molası verilse bile birçok uzmanın görüşüne göre, ABD ve Çin arasındaki ticareti savaşları, küresel istikrar için en büyük riski oluşturmaya devam ediyor. Diğer yandan ekonominin önündeki bir diğer belirsizlik ise Brexit süreci...

İngiltere’nin AB’den ayrılması Avrupa’nın geleceğine dair soru işaretleri oluştururken, aynı zamanda Brexit’le ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağı da belirsizliğini koruyor. Dünya ekonomisinin önündeki riskler, sadece bunlarla sınırlı değil. Venezuela’daki mevcut durum, Kuzey Kore, Suriye ve İran’la ilgili gelişmeler de yakından takip edilen ve sonucu merak edilen gündem başlıkları olarak önümüzde duruyor."









- "Altın, ekonomik krizlerin can simidi olmaya devam edecektir"





Küresel piyasadaki negatif gelişmelerin ve belirsizliklerin, altının yatırımcı gözündeki güvenli liman olma özelliğini daha da güçlendirdiğini anlatan Atayık, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz konusundaki güvercin politikası ve tavrı da altının 2019 yılında yıldızının daha da parlayacağı yönünde güçlü sinyaller veriyor. Ons fiyatı, şu anda 1,320 bandında seyrediyor. Peki, altın ons bazında nereye kadar gider? Bunu kestirmek gerçekten güç." ifadelerini kullandı.

Atayık, ABD-Çin ticaret savaşları, Fed’in tavrı ve Brexit sürecinin altının yükselişini belirleyecek ana unsurlar olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yatırımcılara tavsiyem, bugüne kadar uzun vadede hep kazandıran ve yüzleri güldüren altına ve mücevhere yatırım yapmaya devam etsinler. Çünkü, satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen tek meta altındır. Altın, belirsizlik dönemlerinde değer kazansa da bugüne kadar ülkemizde kötü günlerin ve ekonomik krizlerin can simidi olmuştur ve olmaya devam edecektir."









- "İç piyasanın önündeki sisli hava ve belirsizlikler ortadan kalkacak"





Atayık, iç piyasada cuma günü, bazı spekülatif hareketler ve alım nedeniyle dövizin ve altının ateşinin yükseltildiğini anımsatarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) zamanında ve doğru araçlarla süreci izlemesi ve müdahale etmesiyle döviz ve altın fiyatları üzerindeki köpüğün alındığını söyledi.



Piyasaların 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin sonucunu merakla beklediğini dile getirerek, "Yerel seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın, piyasa artık önünü görecek. İç piyasanın önündeki sisli hava ve belirsizlikler ortadan kalkacak. Olağanüstü bir gelişme olmazsa Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar takvimde herhangi bir seçim gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atayık şöyle devam etti:

"Bu olgu bile piyasanın önüne açacak, yeni yatırımları ve istihdamı beraberinde getirecektir. Biz, sektör olarak ümitliyiz. Geçen yıl döviz/fiyatları nedeniyle iç piyasada yaşadığımız sıkıntıları, kayıpları, bu yıl telafi edeceğimize inanıyoruz.

Hükümetimizden tek beklentimiz, iç piyasada satışları yüzde 50 oranında dramatik olarak aşağıya çeken kredi kartındaki taksit yasağının kaldırılmasıdır. Hükümetimiz ve ilgili kurumların, kuyumculuktaki taksit yasağıyla ilgili önümüzdeki haftalarda olumlu bir adım atacağına inanıyoruz."







