Altına yatırım yapmak için 3 iyi neden

Borsaların dalgalı seyrettiği ve düşüş eğiliminde olduğu dönemlerde yatırımcılar, servetlerini erimekten korumak için güvenli liman arayışına giriyor. Mevcut dönemin de özellikle borsalar için benzer özellikte ve düşüşte olduğu düşünülürse, güvenli bir liman arayışı için doğru zaman olabilir.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, birçok Amerikalı için yeni yılın başlangıcı ve son piyasa gelişmeleri, yatırımlarını yeniden değerlendirmek için mükemmel bir zaman olarak öne çıkıyor. Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 7,1 olarak gerçekleşen enflasyon ve dalgalı hisse senedi piyasaları, yatırımlarınızın nasıl performans gösterdiğini gözden geçirmenin zamanı geldiğini anlatıyor olabilir.

CBC News’ten Tim Maxwell’in haberine göre, birçok yatırımcı, enflasyonist dönemlerde ve dalgalı piyasalarda güvenli bir liman olarak görülen altına yöneliyor. Gerçekten de böyle dönemlerde altına yatırım yapmak için oldukça makul nedenler bulunuyor. İşte o nedenler…

Enflasyondan korunma aracı

Enflasyon yükseldiğinde paranızın değeri düşer, bu da aynı miktarda mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Altın yatırımının en çekici faydalarından biri, herhangi bir para birimine bağlı olmamasıdır.

Bu nedenle, altının değeri tipik olarak doların değeri ile ters orantıya sahiptir. Yani doların değeri düştüğünde altının değeri artar. Başka bir deyişle, altın fiyatı genellikle enflasyonla aynı yönde hareket eder, bu da altın yatırımının birikimlerinizin değerini zaman içinde korumanıza yardımcı olabileceğini düşündürür.

Altın yatırımının en çekici faydalarından biri, herhangi bir para birimine bağlı olmamasıdır.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) çalışmasına göre, 1971 yılından bu yana enflasyon yıllık bazda yüzde 3'ü aştığında altın fiyatı ortalama yüzde 15 artış gösteriyor.

TÜFE yıllık bazda yüzde 5'i aştığında ise, altın ortalama yüzde 25'e yakın bir büyüme sergiliyor. Kasım 2022 itibarıyla TÜFE, 12 ay öncesine göre yüzde 7,1 daha yüksek seyrediyor. Elbette geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez ancak veriler altının enflasyondan korunmak için güvenli bir liman olabileceğini gösteriyor.

Portföy çeşitlendirmeye faydası

Çeşitlendirme, portföyünüz için kritik bir stratejidir. Böylece riskinizi dağıtabilir ve piyasa koşullarına karşı savunmasızlığınızı azaltabilirsiniz. Çeşitlendirmenin birkaç yolu olsa da en yaygın yollardan biri hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul gibi diğer yatırımları dengelemek için altın gibi değerli metallere yatırım yapmaktır.

Hisse senetleri ile olan bu negatif korelasyon nedeniyle, dengeli bir portföy peşinde koşan yatırımcıların, risklerini azaltmak için portföylerine bir miktar altın eklemeleri mantıklı gibi gözüküyor.

Altın, kısmen hisse senetleri ve diğer varlıklarla negatif korelasyon geçmişi nedeniyle portföyünüzü çeşitlendirmek için çekici bir varlıktır. Örneğin, enflasyon 1970 yılında yüzde 5,84'ten 1980 yılında yüzde 13,58'e yükselirken, altının hisse başına 35 dolardan 850 dolara fırladığı görülüyor.

Daha yakın bir zamanda ise S&P 500 Endeksi, 16 Aralık 2022 itibarıyla yılbaşından bugüne yüzde 17,88'lik bir düşüş yaşıyor. Aynı zaman diliminde altın ise, yılbaşından bu yana yüzde 3,05 düşüşle değerindeki azalmaya rağmen önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor.

Hisse senetleri ile olan bu negatif korelasyon nedeniyle, dengeli bir portföy peşinde koşan yatırımcıların, risklerini azaltmak için portföylerine bir miktar altın eklemeleri mantıklı gibi gözüküyor.

Sınırlı arz

Altının değerli olmasının ana nedenlerinden biri arz ve talep ilkelerinden kaynaklanıyor. Dünyada sınırlı miktarda altın bulunuyor; bu da onu arı kıt bir değerli metal yapıyor. Değerli metallerin madenciliği zor ve maliyetli oluyor. Bu nedenle altın bulmak için keşif ve altını yeryüzünden çıkarmak için madencilik faaliyetleri gerekiyor.

Altın başarılı bir şekilde çıkarıldığında bile, her zaman büyük miktarda kazanç sağlamıyor. Dünya Altın Konseyi verileri, 2021'deki küresel maden üretim arzının 3.560 metrik ton olduğunu ve metale yönelik toplam talebin, tezgah üstü talep dışarıda tutulduğunda, 400 metrik tonun üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. İstikrarlı taleple birleşen sınırlı arz, altının değerli bir saklama aracı olarak kalmasının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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