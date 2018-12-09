Altına taksit yasağı fırsatçılara yarıyor

Onur Yılmaz

Mustafa Atayık başkanlığındaki İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’den kuyumculukta kredi kartına getirilen taksit yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

İKO Başkanı Atayık, Akben’e taksit yasağının satışları çok olumsuz etkilediğini ilettiklerini, hediyeleşme dönemi yaklaşırken kuyumculukta taksitli satışların yeniden başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sezonu kaçırdık

‘Atayık ve ekibinin girişimlerini daha önceden yapmaları halinde düğün sezonu daha iyi geçerdi’ diyen İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise taksit yasağının kaldırılması için yapılan girişimleri desteklediklerini, taksit sayısının en az 5 olması gerektiğini dile getirdi.

Faizcilere ön ayak oluyor

BDDK’nın bilmeden faizcilere kapı açtığını dile getiren Yıldırımtürk, “BDDK yönetimi taksitlere izin vermezken, bankalar alışveriş yapan vatandaşı arayarak, ‘satın aldığınız kolye ya da altını şu faiz farkı ile taksitlendirebiliriz’ önerisinde bulunuyor. Vatandaşları böyle bir tercihe zorlamak, faiz geliri elde edenlerin ekmeğine yağ sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yasak pos ile deliniyor

Bu arada ekonomi servisimize gelen bir ihbara göre mobil pos ile alışveriş yapılan mağazalarla bazı kuyumcuların anlaştığı, vatandaşların altın alışverişi yaptığında bunun bedelinin beyaz eşya veya aksesuar alınmış gibi gösterilip taksitlendirme ile yasağın delindiği iddia edildi.

Bu yolla sağlanan komisyonların da farklı ceplere gittiği dile getiriliyor. Pırlanta yerine saat satın alıyor görünen bir vatandaşa kolaylıkla 6 taksit imkânı sunuluyor.