THY- Euroleague
0553 313 94 23

Altına taksit yasağı fırsatçılara yarıyor

Mustafa Atayık başkanlığındaki İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, kuyumculukta kredi kartına getirilen taksit yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

09 Aralık 2018 Pazar 10:00
Altına taksit yasağı fırsatçılara yarıyor

Onur Yılmaz

Mustafa Atayık başkanlığındaki İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’den kuyumculukta kredi kartına getirilen taksit yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

İKO Başkanı Atayık, Akben’e taksit yasağının satışları çok olumsuz etkilediğini ilettiklerini, hediyeleşme dönemi yaklaşırken kuyumculukta taksitli satışların yeniden başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sezonu kaçırdık

Atayık ve ekibinin girişimlerini daha önceden yapmaları halinde düğün sezonu daha iyi geçerdi’ diyen İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise taksit yasağının kaldırılması için yapılan girişimleri desteklediklerini, taksit sayısının en az 5 olması gerektiğini dile getirdi.

Faizcilere ön ayak oluyor

BDDK’nın bilmeden faizcilere kapı açtığını dile getiren Yıldırımtürk, “BDDK yönetimi taksitlere izin vermezken, bankalar alışveriş yapan vatandaşı arayarak, ‘satın aldığınız kolye ya da altını şu faiz farkı ile taksitlendirebiliriz’ önerisinde bulunuyor. Vatandaşları böyle bir tercihe zorlamak, faiz geliri elde edenlerin ekmeğine yağ sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yasak pos ile deliniyor

Bu arada ekonomi servisimize gelen bir ihbara göre mobil pos ile alışveriş yapılan mağazalarla bazı kuyumcuların anlaştığı, vatandaşların altın alışverişi yaptığında bunun bedelinin beyaz eşya veya aksesuar alınmış gibi gösterilip taksitlendirme ile yasağın delindiği iddia edildi.

Bu yolla sağlanan komisyonların da farklı ceplere gittiği dile getiriliyor. Pırlanta yerine saat satın alıyor görünen bir vatandaşa kolaylıkla 6 taksit imkânı sunuluyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:00
  1. Mustafa Atayık
  2. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben
  4. kuyumculuk
  5. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk
  6. BDDK
  7. mobil pos

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile KOBİ'lerin soruları yanıt buluyor
    1. Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile..
    2. Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    4. Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
    5. Avrupa ülkeleri Irak'a söz verdi!..
    6. Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor
    7. Gören İzmirliler dehşete düştü.....
    8. CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı
    9. Resmen açıklandı! Irak kısıtlamaya..
    10. Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor
    11. CHP'nin kalesi 'Cumhur ittifakı'yla..
    12. Sivasspor çıkışını sürdürdü
    13. Erken seçime gidildi... Halk sandık..
    14. Dünyanın tek yüzer nükleer güç..
    15. Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha..
    16. Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
    17. Edirne'de jandarma, 44 göçmeni yakaladı
    18. Büyüme rakamlarında geri sayıma geçildi
    19. 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
    20. YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!