Altına sığındığı ağaç hayatının sonunu getirdi Çorum'da yaşlı bir adam, sağanak yağıştan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Aydın köyü Seki Mahallesi'nde ot biçerken yağmura yakalanan Ahmet Karakaş (79), sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı. Cenazesini vatandaşlar buldu Karakaş, ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından bulunan Ahmet Karakaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.