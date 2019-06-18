Altına sığındığı ağaç hayatının sonunu getirdi
Çorum'da yaşlı bir adam, sağanak yağıştan korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.18 Haziran 2019 Salı 15:18
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aydın köyü Seki Mahallesi'nde ot biçerken yağmura yakalanan Ahmet Karakaş (79), sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.
Cenazesini vatandaşlar buldu
Karakaş, ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Vatandaşlar tarafından bulunan Ahmet Karakaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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