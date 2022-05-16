Altın yükselmek için 'onu' bekliyor

Altın, değerli metallere yılın en büyük haftalık düşüşünü yaşatan doların güçlenmesine yönelik fiyatlama beklentileri dolayısıyla yeni haftaya da yatay başladı.

Dolar riskli varlıklardan kaçışın arttığı dönemde altı haftadır yükselişini sürdürüyor. Spot altının onsu 1.808 dolar civarında işlem görüyor.

Devlet tahvil getirileri de dünya genelinde merkez bankalarının agresif bir parasal sıkılaşma döngüsüne gireceğine dair işaretlerle artarak altın üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Son haftalarda genel olarak olumsuz ekonomik haberlerin geldiği ve dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin’de değerli metale olan talebin artabileceği belirtiliyor.

Çin'de Merkez Bankası ilk defa ev sahibi olacaklar için mortgage oranlarını düşürürken pandemiyi durdurmak için sert önlemler alınan Şanghay’da mağazaların kademeli olarak açılacağı duyuruldu.

Piyasa aktörleri Bitcoin'in direncine dikkat çekti

Binance CEO’su Changpeng Zhao Pazar günü attığı Twitter’dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Büyük bir projenin hızla çöküşünün tüm endüstriye yolladığı şok dalgalarına şahit olduk ama piyasanın son düşüşünde görülemeyen yeni bir direnci de bulduk” ifadelerini kullandı.

Panter Capital Dijital Varlıkların başında bulunan Paul Veradittakit mevcut durumla daha önce yaşanan ve “Kripto Kışı” olarak adlandırılan düşüşler arasındaki farklardan birinin piyasaya dahil olan kurumlar olduğunu ve görülen desteğin buradan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti. Veradittakit, “2018 yılına oranla daha fazla kurumsal kripto yatırımcısı var ve onlar bu durumu bir alış fırsatı olarak görüyor” dedi.

Pazartesi günü yaşanan fiyat hareketleri dün yaşanan rallideki kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu. CoinGecko verilerine göre geçtiğimiz yedi günde kripto varlıklarda yaşanan kayıp 326 milyar doları bulurken toplam kripto piyasasının değerini de 1,33 trilyon dolara gerilemesine neden oldu. Bitcoin ise Kasım ayından gördüğü en yüksek seviye sonrası yüzde 57 değer kaybetti.

Algoritma tabanlı kripto yatırım platformu Mudrex CEO’su Edul Patel mevcut fiyat hareketleriyle ilgili, “Bitcoin’in ikinci destek noktası 27 bin dolar seviyesinde ve bu nokta ilerleyen günlerde fiyatın dengeleneceği seviye olabilir” değerlendirmesinde bulundu.