Altın yükselişini ikinci haftaya taşıdı! İşte son rakamlar

Altın, yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini korumaya odaklanması ve ABD Hazine tahvili faizlerindeki düşüşle art arda ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki düşük seyirle 800 TL sınırında bulunuyor.

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesine tırmanmasının ardından Fed’in üzerindeki para politikasını sıkılaştırma baskısı da arttı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise 2022’nin sonunda enflasyonun yüzde 2 seviyesine ineceğine dair öngörüsünü koruduğunu söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler de güvenli liman altına olan talebi artırdı. ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin’in sınıra 100 bin tabur asker yığdıktan sonra Ukrayna’ya ilerleyeceğini düşündüğünü söyledi fakat Rus liderin planları arasında tam bir işgalin olmadığını belirtti.

Ons altın fiyatı

Ons altın, hafta başından bu yana aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra Biden’ın açıklamaları sonrasında perşembe günü 1.845 dolara kadar tırmandı. Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyelerde işlem gören değerli metal, haftayı yüzde 1,27 yükselişle 1.841 dolar civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, hafta başında Dolar/TL ’deki yükselişle pazartesi 800 TL’nin üzerine çıktıktan sonra haftanın kalanında inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi dolar/TL’deki düşüşten dolayı sınırlı yansıtan gram altın, haftayı 794 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.