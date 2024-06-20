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Ekonomi Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını 20 Haziran ne kadar? Altın fiyatları
Ekonomi

Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını 20 Haziran ne kadar? Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2024-06-20 17:42:00 - 2024-06-20 17:59:44
Altın yükselişi hızlandı! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını 20 Haziran ne kadar? Altın fiyatları

Ons altın öncülüğünde altın fiyatları yükselişi hız kazanarak hızlandı. Bugün İngiltere ve ABD'de açıklanan kritik veriler yatırımcıların odağında yer aldı. Veriler sonrası altın cephesindeki yukarı yönlü hareketlerle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan gelişmeler ve 20 Haziran 2024 canlı altın rakamları...

Altın fiyatları kayıplarını toparlayarak hızla yükselişe geçti. Bugün İngiltere ve ABD'de açıklanan kritik veriler ise yatırımcıların odağında yer aldı. Veri sonrası ons altın 2350 dolara yaklaşırken gram altın 2450 TL'yi aşmış durumda. İşte altın fiyatları için rotayı tayin edecek gelişmeler...

İŞTE PİYASADAKİ FİYATLAMALARDA ÖNE ÇIKANLAR...

Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de 1 çeyrek cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, mayıs ayı konut başlangıçları verileri açıklandı. Bu veriler Fed'in faiz kararı için etkili olacak unsurlar olacağından dolayı altın fiyatları yönü için de belirleyici oluyor.
ALTIN YÜKSELİŞİ HIZLANDI!

Kritik veriler sonrası ons öncülüğünde gram altın yükselişe geçti. Ons altın hızla yükselerek 2350 dolara yaklaştı. Buradan esen rüzgarla yönünü bulan gram altın fiyatı yükselişini güçlendirdi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALIŞ(TL) 2.453,19
SATIŞ(TL) 2.453,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.953,00
SATIŞ(TL) 4.029,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.738,00
SATIŞ(TL) 16.050,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.343,55
SATIŞ(USD) 2.343,92
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 2.222,29
SATIŞ(TL) 2.258,94

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