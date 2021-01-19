Altın yön değiştirdi! Uzmanlar eşik seviye verip açıkladı

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın bugün yine dümen kırdı. Altın fiyatları yönünü aşağıya doğru çevirdi. Dün 5 liraya yakın değerlenen gram altın bu sabah saatlerinde 441,37 seviyesinde hareket ediyor. Ons altın ise 1.837 dolar civarlarında... Altın fiyatlarındaki güncel durum bu şekildeyken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcıya dikkat çeken uyarılarda bulunan Memiş, altına olan güvenini bir kez daha tazeledi. Memiş, ons altın için '1888 dolarda ons altın fiyatı kırılırsa 2 bin dolar hızlı aşılabilir' dedi.

İslam Memiş YouTube kanalı üzerinden paylaşmış olduğu son videosunda altın fiyatlarını değerlendirdi.

Memiş şunları söyledi;

"Emtia fiyatlarının baskı altında kaldığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Özellikle de altın fiyatlarının gram ve gümüşün gram fiyatında dolar kurunda yaşanan geri çekilme ile birlikte biraz daha hızlı bir gerileme yaşandığını gördük. Bu fiyatlamalar karşısında yatırımcılar özellikle de orta ve uzun vadede altın ve gümüş alacak olanlar da yine bu hafta içinde fırsatları yakalamış oldu.

2021 yılına başlayalı iki hafta oldu. Bu iki haftalık süreç içerisnide sert bir şekilde yükselen altın ve gümüş fiyatları ilk haftada yükseldi, ikinci hafta da sert düşüş yaşadı. Önümüzde daha 11 ay var, bu süreçte neler yaşanacak neler? Hatırlanacağı üzere daha önceki videolarımda da sık sık 2021 yılında altın fiyatlarının dalgalı yükseliş seyri göstererek değer kazanacağını dile getirmiştim.

Daha yılın iki haftasında bu dalgalı seyrin gerçekleştiğini görüyoruz. Emtia piyasası yılın birinci haftasında sert yükseldi, ikinci haftasında düştü.