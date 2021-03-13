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Ekonomi Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Ekonomi

Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olcak? gibi sorular vatandaşlarca araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, altınla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 18:04:00 - 2021-03-13 18:56:15
Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olcak? gibi sorular yatırımcılar tarafından araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yaptığı açıklamada altınla ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Haberler.com'un 'Gündem Haber' programına konuk olan Prof. Dr. Alkin, "Amerikan dolarının değer kazanmasıyla beraber, sanırım FED'in destek açıklaması da pek yeterli olmamış ki; zayıf seyir orta vadede de devam edecekmiş gibi gözüküyor. Petrol ve altına beraber bakıyorum şu an. Açıkçası ciddi rekorlar kırdılar. Özellikle altın çok ciddi rekor kırdı. Ama şu an itibariyle orta vadeli bir dinlenme sürecinde desem yanlış olmaz." diye konuştu.

500'lü seviyelerden altın alanlarla ilgili de konuşan Alkin, "Uzun vadede düşünecekler. Altın genellikle kısa vadeli bir yatırım aracı değil. Ayşe teyze gibi yapsınlar, sandığa atsınlar, unutsunlar. Ama sandığa atacak kadar, unutamayacak kadar işlek bir iş hayatları varsa, altın gibi yerlerde değerlendirmemelerini kendilerine hararetle tavsiye ederim." dedi.

"Altın tekrar 500'ler seviyesini görecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Alkin, "Günün birinde nasılsa görür. Türkiye'de fiyat kendi kendine belirlenmiyor. Yurt dışındaki ons fiyatı ile Türkiye'deki dolar kuru çarpılıyor. Dolar kuru yükselince altın elbette yükseliyor. 500 liranın üzerine çıkmasının sebebi, yurt dışında altının, Türkiye'de de doların beraber yükselmesiydi. Beraber yükseldikleri için 500 liranın üzerini gördü. Tabi amatör yatırımcılar bu detaylara fazla bakmıyorlar ama dediğim gibi uzun vadede değerlendirsinler." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Alkın Kendi İşine Baksın

Bir de dünyada altın rezervi en yüksek olan merkez bankalarına, o zaman yükselip yükselmeyeceğini anlar. Değişmez kural, zenginin malı değerlidir ve daha da değerlinir.
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