Altın yatırımcısını apar topar kuyumcuya götürecek tahmin: Gram altın Temmuz'da o rakamı görecek

Amerikan Merkez Bankası Fed başkanı Jerome Powell altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan faiz artırım sürecine ilişkin şahin açıklamalarda bulundu. Powell ABD Merkez Bankası’nın hedefine ulaşılana kadar "zorlamaya" devam edeceğini ifade etti. Altın uzmanı Imaru Casanova değerli maden raporlarında, mevcut altın piyasasını belirleyen şeyin ABD dolarındaki güç olduğunu söyledi. ABD doları altın piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, emtia uzmanları günümüz küresel ekonomindeki risklerin değerli metali destekleyebileceğini söyledi. Yurt içinde gram altın dolar endeksine bağlı yükselen dolar/TL kuru nedeniyle yükselmeye devam ediyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

İslam Memiş altın tahmini ile ilgili TGRT Haber'de şu açıklamaları yaptı:

''Dolar/TL kurunda direnç seviyesi 15,80’di. Buranın kalıcı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki seviye 16,40 bandıdır. Ancak bu seviyenin görülüp görülmeyeceği 26 Mayıs’ta gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararına bağlı olacak. TCMB bir müdahale yapabilir ya da gözlemleyebilir. Benim tahminim tekrar 16 üzerine çıması ve Haziran ayında yeni hamlelerle kısa vadeli bir baskılanma bekliyorum. Dolar gram altın başta olmak üzere diğer yabancı para birimlerini destekliyor.''

''Gram altın fiyatında ekran ile serbest piyasa arasından 20 TL fark var. Gram altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Temmuz’da 1.000 lira üzerini görecek. Benim öngörüm her geri çekilmeye bir alım fırsatı olarak değerlendirmek yönünde olacak.''