Altın yatırımcısı için kritik gün! Herkes cuma gününe odaklandı!

Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanaklarının daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceği sinyaliyle geriledi. Son dakika bilgisine göre gram altın fiyatı 794 TL'yi gördü Öte yandan altın yatırımcısının gözü cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihtam verisinde olacak.. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Gram altın fiyatı, 794 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1803 dolar seviyesinden işlem gördü.

Gram altın fiyatı

Hafta başında gerileyen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle 794 TL civarında bulunuyor.

ONS fiyatı

Yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra yatay seyreden ons altın, fiyatlamalarda yaşanan düzeltme sonrasında 1.814 dolar civarında seyrediyordu. Ons altın, Fed tutanaklarının yayımlanması ve şahin politikaların süreceğine yönelik beklentilerle perşembe günü1.806 dolara geriledi.

Altın fiyatları 2022'de ne yönde ilerleyecek?

Altının 2022’de nasıl performans göstereceğine dair görüş ayrılıkları ise sürüyor. Evy Hambro analistleri reel faizler, doların performansı ve güvenli varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarının tırmanmasını bekliyor. JP Morgan ise küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle altının daha da baskılanacağını düşünüyor.