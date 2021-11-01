Altın yatırımcıları için çok kritik açıklama! Herkes bunu bekliyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yüksek seviyelerin korunmasıyla 550 TL civarında bulunuyor.

Altın yatırımcıları Fed’in 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği ve varlık alım programına devam edip etmeyeceğine dair karar vereceği toplantıya odaklandı. Fed toplantısının yanında bu hafta salı günü Avustralya Merkez Bankası, perşembe günü de İngiltere Merkez Bankası toplantısı gerçekleşecek.

Fed’in Eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarında varlık alımlarının kademeli olarak azaltılmasına Kasım veya Aralık ortasında başlanabileceği belirtilmişti.

Çoğu Fed üyesi, varlık alımlarının azaltılması yönünde konulan hedeflerde kayda değer ölçüde ilerlemenin yakında sağlanacağını öngörürken, bazı Fed üyeleri tahvil alımlarının finansal riskleri yükselttiğini kaydetmişti.

Fed’in varlık alımlarını azaltması ve ileride daha sıkı para politikası izleyeceği bir yola girmesi faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturabilir. Fakat yatırımcıların enflasyon ve büyüme ile ilgili endişeleri de altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Ons altın fiyatı

Geçen haftaya 1.793 dolar civarında başlayan ons altın, yatırımcıların enflasyona dair endişelerinin artmasıyla salı günü 1.810 dolara kadar tırmanarak son bir ayda ilk defa günü 1.800 dolar üzerinde kapatmıştı. Geçen haftayı 1.780 dolar civarında kapatan ons altın, yeni haftaya da 1.784 dolar seviyesinde başladı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’nin piyasadaki ilk işlemlerde 9,80’nin üzerini görmesiyle geçen haftaya 567 TL civarında başlamıştı. Sonrasında dolar kurundaki hızlı gerilemeyle 557 TL’ye kadar inen gram altın, haftayı 550 TL’den kapatmıştı. Gram altın yeni haftaya da yatay bir seyirle 550 TL civarında başladı.