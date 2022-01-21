Altın yatırımcıları dikkat! Savaş başlıyor

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası dolar kuru ve altında hafif gerileme gözlemlenirken haftanın son işlem gününde dolar 13,36 TL'den işlem görüyor. Gram altın/TL ise 794 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Merkez Bankası'ndan sonra sıra FED'de

Dolardaki gerileme olmasına rağmen ons tarafında altının 1830 dolar üzerinde tutunması altın fiyatlarını halen güçlü tutarken, 21 Ocak cuma günü ons altın 1840 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların yeni haftada takip edeceği ana gündem ise Fed'in açıklamaları olacak. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde seyrederken Fed'den peş peşe gelen faiz artışı sinyalleri geliyor. Yapılan ankete göre, Fed'in Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar politika faizini üç defa artırarak yüzde 0.75-1 seviyesine yükselteceğine işaret etti.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim güvenli liman olan altına talebi artırmaya devam ediyor.

FED faiz arttırırsa nolur?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebilir.

Altın ve dolar savaşı başlıyor

Hafta başında piyasaları Haber7'ye yorumlayan İslam Memiş, "FED ile altın arasında bir savaş başlayacak" tespitinde bulunarak 2022 beklentilerini açıklamıştı.



Yıl içinde gram altında 1400 TL'nin üzerini bekleyen Memiş, "2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında FED ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak… Yatırımcı sürekli altın almak isteyecek, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecek. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak. Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor." demişti.