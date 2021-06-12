Altın yatırımcıları dikkat! Kritik veri açıklandı

Piyasalar ABD enflasyon verisine kilitlendi. ABD'de yıllık bazda yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi altın fiyatları başta olmak üzere, finansal piyasaları yakından ilgilendiriyor. Ons altın enflasyon verisi sonrası bir miktar toparladı. Enflasyon verisi doların patronu FED'in politikasında belirleyici olacak.

Enflasyon artışı güvercin mesajlarla birleşince altın öne çıktı

Ons altın fiyatları 1 Haziran'da 1916 doları görerek 2021 yılının zirvesini tazeledi. Artan enflasyon endişeleri nedeniyle dünyada talebi artan ons, FED Başkanı Jerome Powell ve FED üyeleri tarafından 'Enflasyonda yükseliş geçici' başlığında güvercin mesajlarla destek buldu.

Şimdiye kadar ki powell'ın açıklamaları piyasaları destekledi

Geçtiğimiz ay ABD'de enflasyonda yüzde 4.2 ile 13 yılın zirvesine çıkılmasının ardından FED'in likidite musluklarını kısma ihtimali güçlense de Başkan Powell'ın açıklamaları gevşek para politikası duruşunun devamına işaret ettiğinden altın fiyatları öncülüğünde piyasalar desteklendi.

Gram altın, ons ve dolar/tl ile yön buluyor

Bilindiği üzere gram altın fiyatları ons ve dolar/TL'deki hareketle yön buluyor. Son dönemde ons öncülüğünde yükseliş kaydeden gram altın fiyatları 2 Haziran tarihinde 538 lirayı görerek 540 lira olan tarihi zirvesine yakın seyir izledi.

Ons altındaki 1900 dolar altındaki seyir gram altına olumsuz yansıdı. Gram enflasyon verisi öncesi 520 lira seviyesinin altında seyir izledi.

ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 5 olarak gerçekleşti, aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son 13 yıl önce Ağustos 2008'de bu seviyelere ulaşmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) beklenti yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Normal şartlarda FED'in para politikası 'Enflasyon hedefleme stratejisi' doğrultusunda yüzde 2 enflasyona müsaade ediyordu. Ancak pandemi koşulları nedeniyle FED, piyasaları ve ekonomiyi desteklemek adına enflasyon artışındaki ivmeyi geçici olarak nitelendirerek, para politikasındaki duruşu gevşek tutmaya devam etti.

FED, ekonomide anlamlı toparlanma görülene kadar para politikasındaki duruş hakkında konuşmanın erken olduğunu vurguladı ve özellikle tarım dışı istihdam verisine dikkat çekti.

ABD'de tarım dışı istihdam 559 bin ile Mayıs ayında da beklentilerin altında kalsa da Nisan ayında gerçekleşen 266 bin düzeyinin oldukça üzerinde yer alarak Covid-19'da aşılanmanın hızlanmasının etkisiyle toparlanmaya işaret etti. FED'in parasal duruşta değişiklik yapmadan önce sürekli istihdam piyasasında toparlanma görmek istemesi, enflasyon endişelerinde artışla birleşince 'Beklenenden önce bir varlım alım azaltımı yapılabilir mi' sorusunu gündeme getiriyor.

FED ne kadar sabredecek?

Dünya merkez bankaları para politikalarını belirlemede FED'i birinci sıra öncelikle takip ediyor. FED'in önceliğinde ise enflasyon ve istihdam verisi bulunuyor. Özellikle bugün açıklanan beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi FED'in para politikasındaki duruşunda varlık alımlarının azaltılmasıyla gelecek öncü sıkılaşma hamlesini tetikleyebileceği ifade edildi. Bu hamlenin zamanını ise istihdam verisi belirleyecek. Nitekim FED istihdam verisinde, politika değişikliğini konuşmadan önce güçlü toparlanma emaresi görmek istiyor.

2021 yılı bitmeden FED varlık alımlarıyla piyasaya müdahale edebilir

Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi ABD ekonomisinde aşırı ısınmayı işaret ediyor. Enflasyon verisinin ardından tarım dışı istihdam verileri toparlanmanın güçlendiğine işaret ederse, FED varlık alımlarını azaltma durumunu masaya yatırabilir. Ekonomistlerin geneli 2021 yılı bitmeden FED'den böyle bir hamle beklerken, hamlenin tarihini bu iki kritik makro veri belirleyecek.

FED 'varlık alımları' konusunda mesaj verirse ons altın gevşeyebilir

FED, FOMC toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. FED burada, enflasyon ve istihdam verisini dikkate alıp daha önce konuşmanın erken olduğunu açıkladığı "Varlık alımları ne zaman azaltılacak" konusunda mesaj verirse, altın fiyatları için bir baskılanma olmasını muhtemel olarak belirtiliyor.

FED mevcut duruşunu sürdürürse ons güçlenip dolar baskılanabilir

Beklenenden önce bir varlım alım azaltımı yapılması durumu altın öncülüğünde varlık fiyatlarında baskılanmayı, dolar endeksinde ise yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. FED'in mevcut duruşunu güçlü bir şekilde sürdürmesi durumunda ise ons altın önce 1960 dolar ardından 2000 dolar bandına yönelebilir. FED'in mevcut duruşunu sürmesi demek parasal genişlemenin süreceği anlamı taşıyacağından küresel düzeyde doların zayıf seyrini sürdüreceği anlamı taşıyor.

FED hamle yaparsa gram altın nasıl etkilenir?

Yurt içinde gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kurundaki hareketle yön bulduğundan FED'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, diğer koşulların sabit kaldığı durumda gram altın için aşağı yönlü baskı hafifleyebilir. Bununla beraber orta ve uzun vadede analistler gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.

Gram altın fiyatları için güçlü direnç seviyesi 540-550 lira bandı olarak öne çıkıyor.