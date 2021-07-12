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Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! 'Böyle devam ettiği takdirde...'
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! 'Böyle devam ettiği takdirde...'

Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları artacak mı? sorularına yanıt arayan yatırımcılar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Konu ile ilgili Dinamik Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 20:00:00 -
Altın yatırımcıları dikkat! 'Böyle devam ettiği takdirde...'

Altını olanlar ve altın alacaklar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Konu ile ilgili Dinamik Menkul, iddialarını açıkladı.

"Bu seviye altında günlük kapanışına devam ettiği takdirde..."

paraborsa.net'in haberine göre; Dinamik Menkul, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada şu iddialarda bulundu:

"Dolar cinsi varlıkların haftaya değer kazancıyla başlamasıyla geri çekilen Altın, 1805 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviye altında günlük kapanışına devam ettiği takdirde düşüş yönlü fiyatlanmalar hız kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1785 olacaktır. Olası, 1805 üzerindeki ataklarda ise 1829 direnç seviyesini takip ediyor olacağız."

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