Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan uyarı: Aldığım evin fiyatı 2 kat arttı diyen kaybeder

Döviz, altın, emlak piyasalarıyla değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz, altın, emlak piyasaları için değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcıları uyaran Memiş şunları söyledi:

"Ben şu anda her zaman yaptığım gibi benim gerçek param altın ve gümüştür net. Altın ve gümüş kazanırım, toprağa yatırım yaparım. Gerçek para üzerinden hayatıma devam etmek isterim. Bir aylık giderim var, kaç gram gelirim, kaç gram giderim var? İnsanlar bu şekilde devam ederse sırtları yere gelmez bence. Ev aldım, iki kat arttı dersen, sen kaybettin. Senin malın değer kaybetti enflasyonla. Yarın bugün tekrar altın yükselirse, ki her yıl yüzde 100'den fazla prim yapıyor. Sen kaç grama altın, kaç grama sattın bunun hesabını yap. Ben enflasyona karşı ne kadar kendimi koruyabildim cümlesi önemli.

2+1, 3+1 daire yerine ben olsam 1+1 alırım. Eskilerden iki tane 1+1 alırım. 4 bin lira kira elde ederdim ben mesela. Gelecek nesil nasıl iş bulacak, nasıl ev alacak peki? Artık herkes 10 yıllık, 20 yıllık kira kontratları ile yaşayacaklar. Buna herkesin hazırlık yapması lazım, mülk sahibi olamayacaklar. İnsanların emlak tarafına bakışı bu şekilde olmalı."

Emlak piyasasına yönelik belli seviyelerdeki konutlar için "balon bu yazın patlar" diyen Memiş, gerekçelerini ve uyarılarını şöyle dile getirdi:

"Altın ve gümüş gibi yatırımlara yatırım yaparak biz hazırlığımızı zaten yaptık. Ekilebilir arazileri satın alarak yaptık. Ben de bugünden diyorum ki, siz hiper enflasyona, kıtlık ekonomisine hazır mısınız? Asıl problem burada. Biz gelecekle alakalı kaygılarımızı garantiye almak için ne yapıyoruz? Biz çalışırız, üretiriz, işimize odaklanırız, elimizdeki miktarı artırırız. Bugünlerde konut fiyatları artıyor. Paranın değeri düştükçe malın değeri artar. Geçen yıl bütün Türkiye'ye eğer bir barınma ihtiyacınız varsa bir an önce ev alın dedim. Ev fiyatları her yıl maliyeti artmaya devam edecek. Ne yazık ki Türkiye'de insanlara korku pompalıyorlar, "emlak fiyatlarında balon var" deniyor. Emlak sektörü maliyeti dövizle hesaplanıyor. Böyle bir şey yok. Mahalle arasında 1 milyon liraya kadar olan evlerin fiyatları düşmez. Ancak 3-5 milyona satılan daireler var, bu balon bu yazın patlar. 1 milyona kadar olan dairelerin fiyatları, göç olaylarından dolayı düşmez.

"Ev alacak olanlar, alamayacaklar dövize, altına, nakite yönelecek"

Döviz kurlarındaki yükselişler de etkili olacak. İnşaat maliyetleri artıyor. Üçüncüsü toprak, yani ihtiyacın ham maddesi, arazi miktarı. Bu talepten dolayı da maliyetler artıyor. 1 milyonluk fiyatlar artmaya devam edecek. Şimdi Türkiye⁬'de yabancı fırsatçı var, 250 bin dolara daire satın alıyorsun. İnşaat şirketleri blok blok daire satın alıyorlar. Zaten dolarla aldıkları için alıyorlar, daha sonra burayı satıyorlar. 400 bin dolara çektiler evleri. 3-5 milyonluk balon bölümü patlayacak. Kur tarafında hızlı ataklar beklediğimi söyledim. Ev alacak olanlar, alamayacaklar dövize, altına, nakite yönelecek çünkü. İzleyicilerimiz arasında 2-3 milyona daire alacaklar varsa, aman dikkat edin.

Altın fiyatları baskılanıyor ama bu baskı aslında bir şans yatırımcılar için. Nisan ayında 4 kez kademeli alım yapacağız, 900 seviyesinde alım yapmayacağız, mayısa bırakmayacağız diye yol haritamız vardı. Mayıs ayının ilk haftasını kapatıyoruz. Şu anda gram TL fiyatı 924 lira Kapalı Çarşı'da. Yani ilk haftayı yükselişle kapattık, önümüzdeki haftalara bakacağız. Ekranlara bakıyoruz, diyor ki bize 902 lira. Hadi 910 lira versin de bana 10 kilo alayım. Gösterirsin ama vermezsin, bu böyle bir şey. Piyasalarda gördüklerinize değil, cebinize bakın. Mayıs aylarında 1200 lira seviyesi, temmuzda biraz daha yüksek ama yıllık bazda 1450 seviyesini bekliyor olacağım. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yoktur."