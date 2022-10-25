Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli çıkış: İşinizi gücünüzü ayarlayın! O güne dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'ABD büyüme verisi ve AB Merkez Bankası faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte İslam Memiş'in TV100'deki kritik tahminlerine ilişkin o yazısı:

Bu hafta küresel piyasaların odağında ABD büyüme verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı olacak.

Her iki verinin perşembe gününe denk gelmesi, perşembe gününü önemli hale getiriyor.

Yani, perşembe günü hem dolar hem de euro tarafında hareketlilik yaşanması beklenebilir.

ABD’de 3.çeyrek büyüme verisi resesyon sürecinin devamı açısından önemli.

ABD ekonomisi bu yılın 1.çeyreğinde yüzde 0,9; 2.çeyreğinde 0,6 daralarak teknik resesyona girmişti.

Yüzde 2 civarında bir büyüme bekleniyor.

Geride bıraktığımız haftada 113,83 seviyesine yükselen dolar endeksi (dxy), haftayı 111,82 seviyesinden düşüşle tamamlamıştı.

Dolar endeksinin 110,80 seviyesine gerilemesi beklenebilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faiz artırımına devam edeceğini önceden açıklamıştı.

ECB’nin Ekim toplantısında 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Geride bıraktığımız haftayı 0,9862 seviyesinden tamamlayan EUR/USD paritesinin 1,00 seviyesinin üzerini test edip etmeyeceğini takip edeceğiz.

Genel görünümün bu hafta için pozitif olduğunu düşünüyorum.

Altın ve gümüş fiyatları geçen haftayı yükselişle tamamladığını gördük.

Cuma günü tuzak düşüşle yatırımcısını ters köşeye yatırdı.

Panikle satış yapanların zarar ettirdi.

Altının ons fiyatı cuma günü 1.617 dolar seviyesine gerilemiş, sert bir dönüşle haftayı 1.657 dolar seviyesinden tamamlamıştı.

Teknik olarak 1.665 dolar direnci önemli.

Yukarı yönlü kırılırsa 1.685 ve 1.705 dolar seviyelerini takip edeceğim.

Cuma günü 1,82’lik yükselişle tamamlayan altının ons fiyatında görünüm pozitif.

Gram altında, bu hafta 1.038 lira seviyesini, direnç seviyesini takip edeceğim.

Gümüş ise altına kıyasla daha güçlü bir kapanış gerçekleştirdi.

Gümüş, 18,28 dolar seviyesine geriledikten sonra aynı gün sert yükselişle cuma gününü 19,43 dolar seviyesinden tamamladı. 20,65 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla yükselişin 22,50 dolar seviyesine kadar destek vermesini bekliyorum.

Özellikle rasyo tarafındaki geri çekilme gümüşü altına kıyasla pozitif etkileyebilir.

Gümüşün gram fiyatı cuma günü 10,94 liraya geriledikten sonra haftayı 11,62 liradan tamamladı.

Hem ons hem de gram tarafındaki yüzde 4’lük yükseliş çok önemliydi.

Pozitif beklentim devam ettiğinde 12,60 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

Yurt içi piyasalar 4,5 günlük işlem günü gerçekleştirecek.

29 Ekim Bayramı dolayısıyla Cuma günü saat 13:00’de resmi tatil başlıyor.

Bankalar, resmi kurum ve kuruluşlar ve resmi finans kuruluşları kapalı olacak.

Ona göre işlerinizi ayarlamanız gerekli.