Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok kritik uyarı: 3 ay içinde düşecek

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş kripto paralarla ilgili oldukça dikkat çekici bir iddiada bulundu. Memiş, Bitcoin fiyatının 20 Bin dolar seviyesine kadar düşeceğini öne sürdü.

Spekülatif hareketlerin çokça yaşandığı bir çok kişinin dolandırıcılık nedeniyle mağdur olduğu, çok büyük paraların kaybedildiği kripto para piyasası ve Bitcoin ile ilgili para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten korkunç bir tahmin geldi.

Bitcoin 20 bin doların altına düşebilir

Kripto paralar ve bitcoin hakkında kendi kişisel beklentilerini paylaşan İslam Memiş 3 ay içinde Bitcoin fiyatının 20 bin dolara kadar düşeceğini “Kripto paralarda çok büyük bir çöküş olabilir aman dikkat edin” sözleriyle ifade etti.

Bitcoin fiyatı bugün itibariyle 47 bin dolar seviyesindeyken İslam Memiş Bitcoin fiyatının 3 ay içinde 20 bin doların altına düşebileceğini öne sürdüğü konuşmasınd kripto paralarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kripto para piyasalarında ciddi bir çöküş olabilir. Aman dikkat edin. Rakamsal değer de veriyorum 20 bin dolar seviyesinin altına gerileyebilir. Önümüzdeki 3 ay içinde Bitcoin tarafında 20 bin dolar seviyesinin altına düşebilir, buna bağlı olarak altcoinlerde de ciddi bir satış dalgası gelebilir. Varınızı yoğunuzu buraya yatırmışsanız, evladınızının rızkını buraya koymuşsanız, iş yağacağınız parayı buraya koymuşsanız. Size bir kardeş tavsiyesi finansal piyasalarda çok büyük bir manipülasyon var. Çin’den Bitcoin’e yasak geldi. ABD’den kripto paralarla ilgili bir açıklama gelebilir. Diğer ülkelerde buna dahil olabilir. Önümüzdeki 3 ay boyunca dikkat edin 20 bin dolar seviyesinin altında bir Bitcoin fiyatı görebiliriz. Bu benim için sürpriz olmaz ama taktir ve para sizindir. Bana göre çok dikkat edilmesi gereken bir sürecin içindeyiz.