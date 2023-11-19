Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin! Gram altını olanları uyardı: 2.000 lira olacak

Ünlü finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki yüksek seviyelere dikkat çekti. Gün içerisinde bin 825 lira seviyesine kadar yükselen gram altın hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, gelecek hafta bin 900'lü rakamların görülebileceğini belirtti.

"Sakın onu satmayın!" uyarısında bulunan Memiş, 2024 yılında altının 2 bin seviyesini görebileceğini ifade etti.

Anlık olarak bin 828 seviyelerinde olan altın hakkında akşam saatlerinde Ünlü Finans analisti İslam Memiş, analizlerini paylaştı. Memiş, “Agresif yükselişler gördük. Altın ve gümüş fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri görüldü.

Gram altının TL fiyatı bugün bin 902 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yıl öngörüm bin 880 seviyesinde bitmesi. Önümüzdeki hafta bin 900’lü rakamları görebilir. Peki bu seviyeleri geçebilir mi? 2024 yılı hedefim 2 bin seviyesini görüyorum. Tabi bir düşme olabilir ama düzeltme ile sınırlı kalacak.” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş elinde altın bulunduran vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Elinde altın bulunduran arkadaşlarımıza yine uyarılarım aynı. Eğer ev almayacaksan, araba almayacaksan, Herhangi bir şeye ihtiyacın yoksa bu fiyatlardan altın bozmayın. ‘Bu fiyatlardan bozarım, tekrar yerine koyarım’ düşüncesi yanlış bir düşüncedir. O yüzden malına sahip çık.” dedi.

Altın fiyatları 19 Kasım Pazar günü zirvedeki yerini koruyor. Haftanın son iş gününü yukarı yönlü seyirde kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 19 Kasım 2023 gram ve çeyrek altın fiyatları

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Gram altın 1825 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

1.826,22

1.826,46

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.980,29

1.981,35

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.921,95

2.986,26

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

11.687,81

11.908,52

YARIM ALTIN FİYATI

5.825,64

5.972,52

ZİYNET ALTINI FİYATI

11.687,81

11.908,52

ATA ALTIN FİYATI

12.360,70

12.668,67

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.037,45

1.231,12

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.700,10

1.796,79