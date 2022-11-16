Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in son tahmini olay: Patronların servetlerine çökecekler! Gözaltılara dikkat

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed kararını ve kripto para piyasasındaki dalgalanmayı yazdı. Kripto para piyasasında manipülasyonlar ne kadar sürecek? Dolardaki düşüş devam edecek mi? Altın ve gümüşteki yükseliş sürecek mi? Soruların cevapları haberde...

İşte İslam Memiş'in TV100'de kalem aldığı yazısı:

113 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksi (dxy), dün 105,20’ye geriledi.

İki haftadır piyasalarda rahatlama olduğunu gözlemliyoruz.

Nedeni ise Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz için frene basması.

Fed’in Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırıma kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer Fed yetkilileri de bunu doğruladı.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard Pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte, “Yakında daha yavaş bir faiz artış hızına geçmek muhtemelen uygun olacak” açıklamasında bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise dün, “Para politikasının yeterince kısıtlıyıcı bir seviyeye yaklaşırken yetkililerin gelecek aylarda faiz artırımlarını yavaşlatmalarını beklediğini” açıkladı.

Yani, Fed üyeleri artık faiz artırımları konusunda şahin değil.

Bu beklenti ve açıklamalar, dolar karşısında değer kaybetmiş tüm enstrümanlarda yükselişe neden oluyor.

Yılın son çeyreği, yılın ilk çeyreğine benzedi.

Beklentimiz de bu yöndeydi.

Altının ons fiyatı 1.786, gümüşün ons fiyatı 22,25 dolar, EUR/USD 1,04, GBP/USD 1,1,20 seviyelerine yükseldi.

Yeter mi?

HAYIR.

Süreç daha yeni başladı!

Sadece kripto para piyasasında manipülasyonlar devam ediyor.

Kripto para piyasasında iflas haberleri gelince ikinci soygunu yaptılar.

Bu soygun da diğerleri gibi organize edilmiş bir sürecin parçası.

Kripto para şirketleri, her ne kadar “İflas” dese de çalınan paraların hesabı sorulur.

Özellikle Beyaz Saray devreye girer ve tüm patronların servetlerine çöker.

Çok yakın bir zamanda beklediğim gözaltı ve sorgulamalar devletleri zengin edecek.

Pariteler, altın ve gümüş gibi değerli metallerde yükselişin devam edeceğini öngörüyorum.

Satanın zarar, sabredenin kar edeceği bir süreçten geçiyoruz.

Dolar endeksinde zaman zaman tepki yükselişleri gelebilir ancak 2023 için görünüm negatif.

2023 belki de faiz indirimlerinin olacağı bir dönem olacak.

Çünkü Stagfilasyon beklentisi yüzde 92’ye yükseldi.

2023’ün hikayesi ve derdi çok.

Önemli olan Fed’in frene basmasıydı, oldu da.