Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle uyardı: Kesinlikle almayın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in yarın akşam açıklanacak faiz kararı ile 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre dolar, gram altın, ons altın, ons gümüş, gram gümüş ihtimallerini madde madde sıraladı. Memiş'in "Bugünlerde kesinlikle almayın" dediği yatırım aracı da dikkat çekti.

Mayıs ayı için genel bir değerlendirmede bulunan İslam Memiş, "Mayıs ayı geldi çattı. Mayıs ayı çok kritik bir ay. Mayıs ayında dananın kuyruğu kopacak. Bu videoyu baştan sona dinlemeden mayıs ayında yapacağın hamleleri tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Risklerine karşı kendini daha fazla koruyabilirsin. Hangi pozisyonları nelere göre ayarlamalıyım, borsa yatırımcısı ne yapmalı, altın ve gümüş fiyatları gerileyecek mi, döviz kurlarında gelişmeler neler olabilir? Bu mayıs ayında gelecek önemli haber akışları, yıl sonuna kadar gelecek gelişmelere sinyal vermiş olacak" dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Koca bir soru işareti var"

"Biz gelenekçiyiz, uzun vadeli yatırımlara yöneliriz. Yol arkadaşlarımla mayısla ilgili bir toplantı yaptık. 3 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21'de Fed faiz kararını açıklayacak. Saat 21:30'da Fed Başkanı'nın açıklamaları olacak. Fed'in faiz kararı bütün dünyada doların seyri açısından, altın ve gümüş gibi, kripto para gibi yatırım araçlarında yön için çok kritik olacaktır. Fed, 25 baz puanlık artırım yaparak bu işi sonlandıracak ve kenara çekilecek öngörüme göre. Beklentimiz bu yönde. Ancak saat 21:30'da Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda yeni fiyatlamalar başlayacak. Dolar endeksi 103'e mi yükselecek, 100 altına mı sarkacak mesela? Koca bir soru işareti var. Bunu görmeden altın ons, gümüş onsta, kripto paralarda, dolar endeksinde yön kırılımı görmeyeceğiz."

Fed kararına göre piyasalar

İslam Memiş, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının tonuna göre, piyasaların vereceği olası tepkilere dair öngörüsünü açıkladı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Birinci ihtimal, Powell iyimser bir açıklama yaparsa altın gümüş onsunda yeni zirveler görebiliriz. İkinci ihtimal 25 puan artış ama şahin tonda açıklama ve bu kez de altın onsunda, gümüş onsunda, euro dolar paritesinde aşağı yönlü, bir ay baskılanan bir altın, gümüş, kripto paralar ve pariteler göreceğiz. Şu anda bu ihtimaller yüzde 50/50. Bu ihtimaller o kadar belirsiz ki, bununla birlikte yatırım araçlarındaki belirsizlik de devam ediyor. 3 Mayıs'a kadar bant aralığında sıkışan bir piyasa göreceğiz."

İslam Memiş, seçim sonucuna göre piyasalarda oluşabilecek gelişmeleri şöyle öngördü:

"Size 1960 dolar, 1950'ye kadar gerileyebilecek bir ons altından bahsettim. Gümüşün onsunda 24.80 güçlü destek seviyesi. Aşağı yönlü kırılırsa 23.80'e kadar inebilir. Altın, gümüş, kripto paralarda 1 aylık süreç için negatif beklentimi devam ettiriyorum. Gram tarafına yansıması olacak mı? Ons tarafında negatif beklentim devam etse de dolarda güçlü duruş devam ettiği için, burada iç siyasete dönük seraryoyu konuşmak gerekiyor. Mayıs ayının ikinci büyük gelişmesi seçimler. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek, oyunu kullanacak. Bir lider çıkacak sandıktan o akşam. Bu süreçte ihtimalleri değerlendirmek gerekiyor. 14 Mayıs akşamında birinci turda hükümetin devam etmesi halinde piyasalarda agresif bir dalgalanma olmaz ancak hükümet devam ederse, sokak eylemleri gibi bir süreç yaşanırsa piyasalar sert tepki verir. Millet İttifakı kazanırsa, devamında süreç tekrar farklı eylemlere dönüşürse piyasalar sert tepki verir. Mevcut hükümetin devam etmesi halinde mevcut politika halen devam edecek mi? Faiz indirimleri devam edecek mi? Enflasyon kalıcı olarak nasıl düşecek, bu soruların görülmesi lazım. Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri olacak mı?. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kuruluşlar... Bunlar önemli. Millet İttifakı kazanırsa ise KKM modeli belirlendi, bu devam edecek mi? Biz devam ettirmeyeceğiz denirse döviz nasıl karşılanacak? Ekonomi modeli nasıl olacak, 300 milyar dolar nasıl bulunacak? Bu soruların yanıtının da görülmesi gerekiyor

"Seçim ikinci tura kalırsa..."

Seçim ikinci tura kalırsa dananın kuyruğu kopacak. Piyasalar buna sert tepki verecek. Ekranda 20.30-40 lira aralığındaki dolarda 21.50-22 seviyelerini görebiliriz. Borsa tarafında 4000'e kadar sert düşüşler görebiliriz. Seçim sonuçlarının geç açıklanması bile piyasalarda sert tepkiye neden olabilir. Dolarda yine 21-22 bandı devrede olur. 12 Mayıs - 16 Mayıs aralığında piyasalarda sağlıksız fiyatlar, sert dalgalanmalar göreceksiniz, lütfen varlıklarınız üzerinde bu tarihlerde oyun oynamayın. Çok batan da olacak, çok zengin olan da. Bir kumar piyasası olacak. Hiçbir hamle yapmayın. Alma ihtiyacınız varsa bugün alın kenara koyun ancak ısrarla zengin olacağım satayım diye hamle yapanları burada göreceğiz. Lütfen o tarihlerde hiçbir hamle yapmayın."

Borsa mı dolar mı?

İslam Memiş'in son olarak, "Elinde TL olan borsaya mı dolara mı yatırmalı?", "altın fiyatları ne olur?" gibi sorulara yanıt aradı:

Borsa tarafında 1 aydır, 5250 üzerindeki rakamlar kalıcı olmayabilir, 4500'e kendinizi hazırlayın, 4000 bile görülebilir uyarılarım vardı. 4500 gerçekleşti, buradan uzun vadeli olmak suretiyle 3 hisse ile varlıklarınıza yön verebilirsiniz demiştim. Yıl içinde 6000 puanı beklemeye devam ediyoruz. Büyük ihtimalle piyasalar tepki alımı ile haftaya başlayacak. 4800 belki yukarı yönlü kırılabilir. Tepki alımı gayet doğal. Ancak seçimlere kadar bir tur daha aşağı gelebilir. Beklentim bu yönde. Bugün elinde TL bulunduran dostlarımız varsa, bugün dolardan ziyade borsa tarafında getirinin daha fazla olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 6000'i telaffuz edebilirim gönül rahatlığıyla. Dolar TL kurunda seçimden dolayı 21-22'yi de telaffuz ettim. Olur ama onun karşısındaki borsa da 6000 puan olur. Burada tercih tamamen yatırımcının. Bir avucunda dolar bir avucunda borsa var. Benim emin olduğum borsanın getirisi daha iyi olacak.

"Bugünlerde altın almayın"

1970-2010 dolar ons altında çarşambaya kadar geçerliliğini korumakta. Benim öngörüm negatif yönde ancak pozitif bir gelişme olursa tekrar yukarı yönlü toparlanma göreceksek, 2050'yi kırması gerekiyor. Yeni zirve olarak da 2070'e dokunması gerekiyor. Tutunamazsa bir aylık gerileme devam edecek. Televizyondaki fiyatlara ısrarla inanların, 1240 görünüyor, 1390'a satıyorsun diyenler var. Bunlar piyasadan bir haber. Kapalıçarşı'da 1360-70 lira gram altın var. Bireysel olarak 16.75'e gümüş aldığımı da ifade etmiştim. Bankalardaki ucuz rakamlar yok. Biz alıp kenara koyuyoruz. 16.75'ten bireysel olarak aldım. Velek ki 15'e kadar geriledi, umurumda değil, bir şey bulur satarım yine alırım. Ons tarafında baskılanma devam etse de gram fiyatlaması bizi kurtarıyor. Gram altında ben kişisel olarak 1350 üzerinden altın almam. 1350 üzerindeki gram altın pahalı. Çeyrek altındaki 70 lira, cumhuriyet altınındaki 190 liralık değer artışı ile birlikte bugünlerde yatırım aracı olarak kesinlikle sarrafiye grubu altın almayın. Kuyumcuya gideceksen, bu altın yatırımının adı çeyrek, cumhuriyet, reşat, tam, yarım altın olmamalı. Bunun adı 24 ayar astar has altın olmalı. İster al ister alma.