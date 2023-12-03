Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle uyardı: Altın yatırımcısına tavsiye! 'Acele etmeyin! O rakamı görecek

Altın fiyatları, 2023 yılında rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. İslam Memiş, gram altının 2023 yılında 2.000 TL'yi aşabileceğini, 2024 yılında ise 3.000 TL'ye kadar çıkabileceğini öngörüyor.

atları, 2023 yılında rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Yıla 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, 1977 lira seviyesini test ederek 2023 yılındaki rekorlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail-Hamas Savaşı'nın başlamasıyla ivmesini hızlandıran altın fiyatları, son günlerde en çok konuşulan yatırım enstrümanları arasında.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki son durumu A Haber'e değerlendirdi. Memiş, "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağımızı söyledi.

Memiş, "Gram altın fiyatı 1115 lira seviyesinden yıla başlamıştı. 1977 lira seviyesine kadar yükseldi. Yılı 1950-2000 lira seviyesinde tamamlayabilir beklentimiz vardı. Şu anda bu beklentimiz gerçekleşiyor. Zaman zaman kar satışları gelecektir. Bu yıl gram altın hem ons hem dolardan destek görerek 2023 yılını birincilikle tamamlıyor. Aslında son 20 yıldır böyle. Gram altın her yılın şampiyonu. Özellikle son aylarda ons altın tarafında yaşanan yükselişin de buna destek verdiğini gözlemliyoruz." dedi.

O rakamı görecek: 2700 LİRA

Memiş, altın fiyatlarının 2024 yılında da yükselmeye devam edeceğini belirterek, "Ama rekorlar bitmedi. Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar 'Altında yeni rekor' cümlesini çok duyacağız. Çünkü 2500 devamında 2700 lira gibi bir kritik seviye var yukarıda 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 lira seviyesine kadar görünme ihtimali yüksek. Ve bu ihtimal her geçen gün güçlenmeye devam ediyor." diye konuştu.

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Memiş, yatırımcılara da uyarılarda bulundu. "Gram altında 1920-1970 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcısına acele etmemelerini söyleyebiliriz. Ancak düğün yapacak olan, altın borcu olan, altın yatırımı düşünen vatandaşlarımıza da gelecekte beklediğimiz rakamlar 2500, 2700, 3000 lira seviyeleri. Ona göre kararınızı verirsiniz. Ama mümkün olduğunca altın borçlanılmamasını tavsiye ederim." dedi.