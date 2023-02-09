Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Bugünün fırsatçılarını unutturmayacağız! Altında şok kritik o tarih

ALTINA YATIRIM YAPACAK OLANLAR DİKKAT! BELİRTİLEN TARİHTE FİYATLAR UÇACAK.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam MEMİŞ yaptığı yeni açıklama ile altın alacak vatandaşlara ''ACELE EDİN'' çağrısında bulundu.

Altın hakkındaki açıklamaları ile gündeme gelen, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam MEMİŞ yaptığı yeni açıklama ile vatandaşı altın almaya sevk etti. Belirtilen tarihlerde altın fiyatlarında patlama niteliğinde yükselişler beklendiğini söyleyen İslam MEMİŞ yatırımını altına yapmak isteyenlerin acele etmesini söyledi.

Altın piyasası son dönemlerde hafif dalgalı devam etmekte, vatandaş ise altına yatırım yapma noktasında kararsızlık yaşamakta. Altın hakkında açıklamalarda bulunan birçok uzmanın yanı sıra, en isabetli tahminleri yapan İslam MEMİŞ vatandaşın en güvendiği isimlerden biri oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği İslam MEMİŞ'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Borsada yaşanan büyük çöküşün ardından yeni bir yazı kaleme alan Para Piyasaları Uzmanı İslam MEMİŞ yaptığı açıklamalar ile yatırımcılara yön vermeye devam etti. Uzun zamandır Altın yorumları ile yatırımcılara yön veren ünlü Ekonomist borsada geçtiğimiz hafta yaşanan teknik düzeltmenin sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. BİST 100 endeksinde yaşanan gerileme ile insanların borsaya olan güveninin sarsıldığını belirten İslam MEMİŞ, vatandaşların altına yönelmeye başladığını söyledi.

HALA ALTIN ALMAYA FIRSAT VAR!

Altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan İslam MEMİŞ, yılbaşında belirttiği rakamların hala geçerli olduğunu belirtti. Karar'ın aktardığı haberde: Özellikle Altılı Masanın adaylarını açıklayacağı tarihe kadar altının alınabilir olacağını belirten İslam MEMİŞ, açıklamadan sonra altın fiyatlarının şiddetli bir şekilde yükseleceğini belirtti.

BU HAFTADAN İTİBAREN ALTIN FİYATLARI1200TL OLACAK

Aylar öncesinden 2023 fiyat tahminlerine bulunan İslam MEMİŞ, tahminlerinin hala geçerli olduğunu, altın fiyatlarının bu hafta itibariyle 1200TL ve üzeri rakamlarla işlem göreceğini söyledi. Borsada Mart ayından itibaren toparlanmalar olacağını ve bu süreçten sonra da altın fiyatlarının yükseleceğini dile getiren İslam MEMİŞ, elinde nakit tutanların altına yatırım yapması tavsiyesinde bulundu. Piyasanın yükselişi ile birlikte altına eşlik edeceğini söylediği gümüşe yatırım yapmanın da iyi bir seçenek olabileceğini belirtti.

BORSADA DEĞER KAYBEDENŞER MARTTA YENİDEN YÜKSELECEK

Borsada büyük bir düşüş yaşandığını ancak panik olmamak gerektiğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam MEMİŞ, Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan borsa varlıklarının Mart ayında yeniden yükseleceğini dile getirdi.