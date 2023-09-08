Altın ve Para Piyasaları bu gün ne durumda? Gram altını, doları ve euro'yu alıp satacak olanlar dikkat! Altın, dolar kuru

OVP sonrası Altın, Dolar ve Euro’da son durum…

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.

Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda inişli – çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.

Altın fiyatları dolar/TL kurunun sakinliğiyle birlikte OVP’nin duyurulmasıyla birlikte Türk Lirası’nın kısmen değer kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti.

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Altınn ons fiyatı, yükselen tahvil faizleri ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam etmesiyle düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıdı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1918 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise Orta Vadeli Plan (OVP) sonrası Türk lirasının değer kazanmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Altının gram fiyatı 1655 lira, çeyrek altın 2 bin 713 liradan satılıyor.

Uzmanlara göre ons tarafındaki durgunluk bir süre daha devam edecek.

Ons altın beklenenden iyi gelen ABD ekonomik verileriyle istikrar kazandı. Buna rağmen düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Gram altın ise dolar/TL kurundaki sakin seyir ve ons tarafındaki gelişmelere bağlı olarak güne yatay seyirle başladı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,8390 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8190’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8390’dan işlem görüyor.

AVRO/TL’DE YATAY SEYİR

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 28,7570’ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 altında 33,5200’den satılıyor.

Dün yatay seyirle günü 104,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0710 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi’nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka’nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44’e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, Banka’nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed’in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren “Bej Kitap” raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin “ılımlı” olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103’ün destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak. Piyasalar bu ay Fed faizlerinin pas geçilmesini bekliyor. Yine de faiz artış ihitmali hala masada. Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, ek faiz oranı artışları uygulamasının potansiyel gerekliliğini vurguladı. Aynı zamanda Powell, yetkililerin gelen verileri ve gelişen görünüm ile riskleri değerlendirmesi nedeniyle Fed’in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğinin sinyalini verdi.