Altın ve dövizin yükselişi sürüyor

Beklentiler ise Fed’in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit etmesi ve ABD Başkanı Trump’ın tansiyonu yükseltici bir hamlede bulunacağı yönünde.

Euro/TL kuru 8,06’da dengelendi

Yurt içinde birkaç gündür döviz fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü sert hareketlerin ardından dün sabah sakin bir hava hakim gözlendi. Euro/TL 8,22 seviyelerine çıkarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından dün sabah 8,06 seviyelerinden değerlendi. 6,97 seviyesini test eden dolar/TL ise dün sabah 6,86 düzeyine geriledi.

Altın 2 bin dolar sınırında

Altındaki sert yükselişler tarihi zirveleri beraberinde getiriyor. Altındaki kâr satışları doların iki yılın dip seviyesinden yükselmesini sağlarken, Asya hisse piyasalarındaki yükselişi de sınırladı. Beklentiler ise pandeminin aşısıyla ilgili müjdeli haberle birlikte altında hızlı bir gerilemenin yaşanacağı yönünde.