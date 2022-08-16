Altın ve döviz fiyatları | 16 Ağustos 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram altın fiyatı
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9630 liradan, avro 18,2560 liradan güne başladı. 16 Ağustos Salı 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI- Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. Altın fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatları...
Haftanın 2. günü olan 16 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar, euro bugün kaç TL?
16 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9630 liradan, avro 18,2560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,9610 liradan alınan dolar 17,9630 liradan satılıyor.
18,2540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2560 lira olarak belirlendi.
(Dün doların satış fiyatı 17,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3250 lira olmuştu.)
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1800 dolar altındaki seyrine devam ederken, uluslarası piyasada 1782 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1028 lira,
Çeyrek altın 1702 lira,
Yarım altın 3405 lira,
Cumhuriyet altını 6788 liradan işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 942,32
SATIŞ: 949,97
Ekonomi
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