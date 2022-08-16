Altın ve döviz fiyatları | 16 Ağustos 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram altın fiyatı

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9630 liradan, avro 18,2560 liradan güne başladı. 16 Ağustos Salı 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI- Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. Altın fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatları...