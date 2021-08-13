Altın ve dolarım ne olacak? diyenlere kötü haberi verdi! Kaan Sarıaydın'dan olay sözler

Stratejist Kaan Sarıaydın, değişen dünya düzenine ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Youtube kanalında konuşan Kaan Sarıaydın, ilerde ulus üstü kurumların değer kazanacağıı söyledi.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, "Bu süreçte sanal sanayi devrimi başladı. Ulus devletlerin limitleri belli oldu. Ulus üzeri devletler harekete geçecek. Mesela IMF, Dünya Bankası gibi.... Bunların belki yenileri oluşabilir. İnsanlar, korktukları için bunu isteyecek. Daha koronadan başka şeyler olacak. Dolarım, altınım, eurom ne olacak? Düşüncesinden daha çok toprağa bağlı olanlara kötü haberim var. Önümüzdeki süreçte öyle değişecek ki. Düşünün sanal sanayi devriminde robotik üretim en üst seviyeye çıkacak. Nano teknoloji geldiğinde de üretim maaliyetleri düşecek. Soru işareti şu, insan ne yapacak. Ben yokum derse, transhümanizm çağdan posthümanist çağa geçip yok olur. Parasal sistem değişecek. Paralar basılıyor. Bugün yaşanılan finansal kriz değil. Bu reel ekonominin krizidir. Ulus devletler iflas edecek. Bu dönemlerde korku ve paniğe kapılmamak gerekiyor" dedi.