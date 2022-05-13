Altın ve doları tahtından edecek! Ünlü ekonomistten olay iddia: Hükümet yeni yatırım enstrümanı getirebilir

Aralık ayında hükümetin Kur Korumalı Mevduat hamlesi sonrası dolarda hızlı bir gerileme yaşandı.

Dolar şu sıralarda 15 liranın üzerinde seyrediyor. Küçük yatırımcı parasını enflasyondan korumak amacıyla gerek KKM hesaplarında gerekse altın hesaplarında değerlendiriyor.

Buna rağmen yatırımını fiziki olarak altın üzerinden yapanlar da var.

Ekonomist Hatice Kolçak, hükümetin enflasyona karşı Kur Korumalı Mevduat'ın ardından yeni bir enstrümanı kamuoyu ile paylaşabileceğinin sinyallerini verdi.

Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan ekonomist Hatice Kolçak, "Enflasyona karşı KKM’yi getirdik. Ama enflasyonu tutamadık. Merkez Bankası enflasyon için Aralık ayını işaret etti. Global anlamda bir sıkıntı var. Doların bence kademeli olarak biraz değer kazanmasına izin verildi. Bence yaz aylarına doğru dolar kuru biraz daha değer kazanacak. Özellikle Mayıs ayına doğru 15,50’yi kıracak. Dolar 16-17’leri görebilir. Bu rakamları koruyacak dövizimiz yok. Yeni bir yatırım enstrümanı bekliyordum ben ama getirmediler. Enflasyona duyarlı bir şey yaparlarsa eğer KKM’nin ardından yeni bir bir şey getirebilirler. Bunu yaparlarsa işimiz rahatlayabilir. Acilen bunu yapmaları lazım" dedi.