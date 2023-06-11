Altın ve dolarda şok eden gelişme! Ortalık çok fena karışacak

Altın ve dolarda yükseliş devam ediyor. 11 Haziran 2003 Pazar günü 23,3809 alınan dolar 23,3860 dolardan satılıyor. 25,0957 alınan Euro 25,2104 liradan satılıyor. Gram altında da rekor devam ediyor. Alının gram fiyatı 1474 lira seviyesinde...

Piyasa Uzmanı Hatice Kolçak, altın ve dolarda yükselişin devam edeceğini duyurdu ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Kolçak, "Gram dolar çıktıkça yukarı çıkacak. Dolar cephesinden baktığımızdan bizi etkileyecek bir şey yok. Dolardan yatırım aracı olmaz belki bir miktar bulundurulabilir. Altın, gümüş, yatırım fonları bunları tutmak lazım. Oralarda yükseliyor. Gümüş fonu gayet güzel. Tek bir şey üzerinden gitmemek gerekiyor.

"Dolar düşer diye bekleyenle var ama..."

Biraz planınızın olması gerekiyor. Ben kısa vadeci değilim. Orta ve uzun vade... Uzun vadede sorun yok. Acil ihtiyacı olanlar alsın kur çıkacak nerede duracağını bilmiyoruz. Dolarla ilgili hâlâ düşer beklentisi olanlar var ama ben böyle bir şey beklemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir." ifadelerini kullandı.



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