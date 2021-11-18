Altın ve dolar rekor tazeledi!

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirime giden Merkez, faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Böylece son 3 ayda yapılan indirim miktarı 400 baz puan oldu. Ağustos ayında faiz yüzde 19 seviyesindeydi. Merkez'in faiz indirimi sonrası dolar ve altın sert bir yükseliş göstererek rekor kırdı.

Altın ve dolardan yeni rekor

Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, karar sonrası 11,27 ile rekor tazeledi. Karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise 671 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Karar piyasa beklentisi doğrultusunda

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi.