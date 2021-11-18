Altın ve dolar rekor tazeledi!
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Altın tüm zamanların rekorunu kırarak 671 TL seviyesini görürken, dolar ise 11,27 ile rekor tazeledi.
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirime giden Merkez, faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Böylece son 3 ayda yapılan indirim miktarı 400 baz puan oldu. Ağustos ayında faiz yüzde 19 seviyesindeydi. Merkez'in faiz indirimi sonrası dolar ve altın sert bir yükseliş göstererek rekor kırdı.
Altın ve dolardan yeni rekor
Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, karar sonrası 11,27 ile rekor tazeledi. Karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise 671 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Karar piyasa beklentisi doğrultusunda
Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi.