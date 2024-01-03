Altın ve dolar kuru değil petrol fiyatlarındaki flaş gelişme! Ünlü ekonomist: yatırımcı şirketleri altüst edecek, akaryakıtı sarsacak! Tahminini yayınladı

Petrol Kızıldeniz'de artan çatışmaya ilişkin endişelerle düşüşünü sürdürüyor. Küresel gösterge Brent, Salı günü yüzde 1,5 düştükten sonra varil başına 76 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 70 doların üzerinde işlem gördü. Yatırımcılar büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin ölçeğine ilişkin bahislerini geri çekiyor ve bu da hisse senedi ve tahvillerde yılın ilk seansında şimdiye kadarki en kötü uyumlu düşüşlerden birine yol açıyor.

Yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam etmesiyle birlikte genel piyasa duyarlılığındaki değişim petrol üzerinde ağırlık yarattı. İran'ın Kızıldeniz'e bir savaş gemisi göndermesi, kilit ticaret yolunda ABD güçlerine meydan okumak için yaptığı en cüretkar hamleyi temsil ediyor ve bu durum İsrail'in Gazze işgalini protesto etmek için su yolunda nakliyeyi aksatan Husi militanlarını cesaretlendirebilir.

Geçen yıl ham petrol, OPEC+ dışından gelen üretim artışının, talep büyümesinin yavaşlaması nedeniyle üretici grubunun arzı sınırlama çabalarına ağır basacağı yönündeki endişelerin ortasında 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşünü kaydetti. Sanford C. Bernstein'ın kıdemli analistlerinden Neil Beveridge'e göre, Kızıldeniz'deki olaylar ek riskler oluşturup zaman ve maliyetleri artırsa da, petrol piyasasındaki aksamaların önemli olması muhtemel değil. Beveridge, Bloomberg Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Kızıldeniz gerilimi nedeniyle "piyasadaki fiziksel arzda gerçekten herhangi bir aksama yok” dedi. Delegelere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri, Şubat ayının ilk haftasında çevrimiçi bir oturumla düzenli petrol piyasası izleme toplantılarına devam edecek.

Buna göre petrol fiyatındaki artış, petrolden elde edilen akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmakta, akaryakıt fiyatlarındaki artış ise malları taşımanın da daha maliyetli olmasına sebep olarak tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarını yukarı taşımaktadır.

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​75,93 dolardan işlem görüyor.

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Dün 79,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 75,93 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,36 dolardan alıcı buldu.