Altın ve dolar için ne dediyse hepsi çıktı! Mert Başaran: 'Altın için enteresan bir dönem' yorumda bulundu!

Altında yaşanan son düşüş, 'gram altın düşer mi, yükselir mi?' sorusunu yeniden gündem getirdi. Yatırım Uzmanı Mert Başaran altının gram fiyatı için yeni yorumda bulundu. Ons altın fiyatları için çok ilginç bir detayı anlatan uzman isim, "Bu dönem altın için enteresan bir dönem" şeklinde değerlendirmede bulundu. İşte ayrıntılar...

ABD ENFLASYONUN ARDINDAN FAİZ İNDİRİMİ RAFA KALKTI

Uzmanlar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetli bir ihtimal haline gelirken, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu ifade edildi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artış göstermişti ve bu durum piyasa beklentilerinin üzerinde yer almıştı.

Fed'in Mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor fakat ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye inmiş durumda.

MERT BAŞARAN'DAN GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Altın fiyatları kritik bir süreçten geçerken Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran gram altın tahminini açıkladı. Uzman isim, "Altın yaklaşık 4 kez 2070 dolarlık tarihi zirvesinden dönmüştü. Şimdi 2350 dolarları gördü. Bu çok iyi bir oran altın için. Altının ons fiyatı burada biraz durabilir. Ama Türkiye’de dolar düşük kaldığı için yarın öbür gün ufak ufak artışlar gram altın fiyatlarına yansıyabilir. Dolayısıyla gram altının bu yıl sonuna kadar 2750 – 3000 TL’yi görmesi normaldir" ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN İÇİN İLGİNÇ SENARYO

"Ons altında da ne zaman dünyada gerginlik olsa altın hareket eder" diyerek sözlerine devam eden uzman isim, "Çok ilginç bir şey. Komplo teorisi gibi gelecek ama bu tip savaşlardan önce altın fiyatları artıyor. Sanki bir yerden altın bunu duyuyor. Ya da birilerinin bir şeyden haberi var. Dolayısıyla hiçbir şey yokken altın fiyatları takır takır gitti. Şimdi gerginlikler başladı. Bu dönem altın için enteresan bir dönem" yorumunda bulundu.

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