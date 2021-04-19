Altın ve dolar alacaklar dikkat! Uzman isim 'Risk var' diyerek uyardı

Altın ve dolar piyasasında normal seyir devam ederken stratejist Rıdvan Baştürk'ten yeni hafta için önemli tahminler geldi.

Rıdvan Baştürk, altın kuruna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ons altın... 1760 üzerinde kaldığı sürece yukarı riski devam eder. 1785 ara dirençtir. Geçilirse 1810 izlenebilir" dedi.

Gram altın fiyatlarına dair yorumlar yapan Baştürk, "Gram altın... Özellikle dolar kurundaki orta-uzun vade yukarı risk görüşüme göre burada da aynısı geçerlidir. Ons altının 1760 üzerinde kalması da pozitif etkiler. Düşüşlerde 448, 440 ve 424 fırsattır demiştik. 448'ten 462'ye geldi. Bu stratejiye devam" yorumunu yaptı.

Dolar kuru için uzun vadede yukarı riski oluşturacak etmenler olduğunu kaydeden Baştürk, "Dolar kuru... Temel olarak orta-uzun vade yukarı riski vardır. Teknik olarak 8.00 ilk önemli destektir. Arkasından 7.70 gelir. Yukarıda da 8.50 ana dirençtir. 8.50 geçilmeden yükseliş ivme kazanmaz. Düştükçe kademeli bakmak gerekir" ifadelerini kullandı.