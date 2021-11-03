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Ekonomi Altın uzmanından yatırımcıya bomba tavsiyeler! "Sadece altın ve dolar almak..."
Ekonomi

Altın uzmanından yatırımcıya bomba tavsiyeler! "Sadece altın ve dolar almak..."

Altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye devam ederken, piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Sadece dolar ve altın alarak yatırım yapmamak gerektiğini belirten Şatıroğlu, "Yatırımlarınızı farklı varlıklara bölerek değerlendirmelisiniz." dedi. Diğer yandan uzman isim 'altınlarımı satayım mı?' diye düşünenlere de cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:47:00 -
Altın uzmanından yatırımcıya bomba tavsiyeler! "Sadece altın ve dolar almak..."

Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın güne düşüşle başladı. Şu sıralar gram altın 555 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın da 908 liradan alıcı buluyor.  Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Uzman isiminler altının yıl sonuna kadar yükseleceği tahmininde bulunurken, Tunç Şatıroğlu'ndan da yatırımcıya önemli tavsiyeler geldi.

Şatıroğlu sadece, altın, dolara yatırım yapmamak gerektiğini belirtti ve bazen alım veya satım yapılmadan da kazanç elde edilebileceğini ifade etti.

"Borç parayla, krediyle, ihtiyacınız olacak parayla, kaldıraçla, yatırım yapmayın" diyen uzman isim, "Ne kadar çıkacak, artacak desek de hep yanılma payı vardır." dedi.

İşte uzman ismin önemli değerlendirmeleri:

Sadece altın, sadece hisse veya sadece dolar almak zorunda değilsiniz. Yatırımlarınızı farklı varlıklara bölerek değerlendirmelisiniz. Her zaman almak veya satmak zorunda değilsiniz. Bazen yapmadığınız işlem de size para kazandırır. Ekonomik verileri, merkez bankası konuşmalarının sonuçlarını tahmin ederek yatırım yapmaya kalkışmayın. Bunları en iyi uzmanlar dahi bilmeyebilir hatta verileri doğru tahmin etseler bile piyasanın tepkisinin doğru tahmin edemeyebilirler. Veri tarihi yaklaşırken işlem yapmayın. Bir hisseye yatırım için en yanlış zaman mali tablo açıklama tarihidir. Beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır.

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