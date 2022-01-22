Altın uzmanı uyarısını böyle yaptı! Hiçbir şey bu hafta gördüğümüz gibi olmayacak

Yatırım uzmanı yaptığı analizini şu şekilde dile getirdi.

Yeni yıla başladık ve yılın ilk ayını bitirmeye on gün kaldı. Ocak ayı içerisinde en çok konuşulan konu hiç şüphesiz ABD Merkez Bankası (FED) oldu. Geçtiğimiz yıldan başlayan FED hikayesi yeni yılda da son hız devam ediyor. FED’in ne zaman faiz artırmaya başlayacağını bekleyen piyasalar, açıklanan veriler ve FED üyelerinden gelen sözlü yönlendirmelerle beklentiyi şekillendirmeye çalışıyor.

Düşük faiz ortamının sona ereceği, likidite bolluğunun azalacağı, FED’in gerekirse enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde faiz artıracağı bir ortamda Kasım 2021’den sonra yeniden 1840 dolar seviyesine doğru yükselen bir ons altın var. Altındaki bu yükseliş kafaları karıştırdı, çünkü piyasanın altına yönelik böyle bir beklentisi pek fazla bulunmuyordu.

ABD’nin Rusya’ya sert ekonomik yaptırımları öncü olacak

Özellikle bu hafta, FED tarafı sakin geçerken, piyasaların genelinde iştah zayıf ve jeopolitik riskler daha baskındı. Bu riskler arasında en önemlisi, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sürmesi ve ABD’nin Rusya’ya sert ekonomik yaptırımlar yapacağına dair tehditler savurması oldu. Bu üçgen karşısında, riskli varlıklardan çıkışlar, güvenli limanlara doğru girişi destekledi. En son pandemi nedeniyle piyasada riskin en yüksek olduğu dönemde, altında güvenli liman algısını konuştuk ve 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketin sürdüğünü gözlemlemiştik. Sonrasında 2000 dolar üzerinde kalamayan altın, kazançlarını kısa sürede geri vermişti. Şimdi yeniden güvenli liman algısını konuşuyoruz ve şunu anlıyoruz. Altında bu hareket, yine “geçici” olacaktır. Jeopolitik risklerin azalmaya başlaması ve piyasada iştahın toparlanmasıyla, altında 1800 dolar ve altına doğru bir eğim görmeye başlayabiliriz.

“ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi karşımıza çıkıyor”

İkinci bir konu, ABD 10 yıllık tahvil faizi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada enflasyon yükseliyor ve bunun için her ülke kendi politikasına göre mücadelesini veriyor. Enflasyonda kısa vadede düşüş beklenmese bile, piyasa bu yapılan sözlü yönlendirmeler karşısında yine de kararsız. Tahvil faizlerine yansıyan bu durum bu hafta ABD 10 yıllığının yüzde 1,90 seviyesine doğru yükselmesine yol açtı. Sonrasında yeniden yüzde 1,80 seviyesinin altına doğru bir eğim görüldü. Kısacası, FED’in faiz artırmaya başlaması ve enflasyonun beklendiği şekilde düşüş patikasına başladığını gösteren veriler açıklanana kadar, tahvil faizindeki dalgalanmalar sürecek gibi gözüküyor.

FED toplantısı kritik

Haftaya, 26 Ocak günü FED’in toplantısı var. Herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Mevcut şahin tonun korunması beklentiler içerisinde ancak daha da şahinleşebilir ihtimali de masada duruyor. Geçtiğimiz hafta, FED Başkanı Powell ve birçok FED üyesinden, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan açıklamalar aslında tahvil faizindeki yükselişin önüne geçmişti. Bu hafta bu sözlü yönlendirmelerin pek yeterli olmadığı görüldüğü için tahvilde yeniden yükseliş hızlandı.

Enflasyonist endişeler konuşuluyor ve her ne kadar FED faiz artıracak desek bile o sürece kadar enflasyondaki yükselişin devam etmesi bekleniyor. Böyle bir ortamda tahvilde de bu hafta gördüğümüz gibi hızlı yükselişler görülebilir, bu da altını baskılayacaktır.

Sonuç olarak, altında bu hafta görülen bu yükselişin uzun soluklu devam etmesini beklemiyorum. FED’in mesajları bundan sonraki süreç için altının seyri açısından önemli olacaktır. Jeopolitik riskler çok daha ciddi sonuçlara neden olmadıkça, altın üzerindeki baskının da ilerleyen günlerde azalması beklenebilir.

Teknik olarak; 1835 dolar seviyesinin üzerinde kasım ayı içerisinde de seyirler görüldü ve en fazla 1877 dolar direncine doğru bu hareketini gerçekleştirebildi. Dolayısıyla yeniden böyle bir senaryoda 1835 dolar üzerinde 1877 dolar direnci izlenecektir. Geri çekilmelerde 1815-1805 dolar destek alanı olurken, 1800 dolar psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Bu seviyelerinde altında bir eğim 1780-1750 dolar destek alanını gündeme getirebilir.