Altın uyarısı olay olan Ramazan Kurtoğlu 'Oyun var' dedi ve yeni uyarıyı yaptı! Yatırım için orayı işaret etti

Geçtiğimiz haftalarda, 'Param olsa altın alırım' diyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, yakın süreçte gıda krizinin yaşanacağını önceki paylaşımlarında ifade etmişti.

Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarılar geldi. Kurtoğlu yakın zamanda insanlığa yapay et dayatmasında bulunacaklarını söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Kuş gribi”martavalı ile Anadolunun binlerce yıllık tavuk cinsini gözlerimizin içine bakarak yok ettirdiler.Sonra “fabrikasyon tavuk” çiftlikleri de el değiştirdi. Aynı oyunu inekler için tezgahlayıp kontrollü/kontrol için- yapay eti insanlığa dayatacaklar.Abd'dee başladı bile" dedi.

İnekleri ve gıdayı hedef aldılar

Gıdayı bazı güçlerin hedef aldığını ifade eden Kurtoğlu, "İllinois Üniversitesi’nin araştırmasına göre küresel kirlenmenin/emisyonun%37 si bitki ve hayvanlardan, çoğuda pirinç ve inek,buna mukabil %63’ü sanayi ve fosil yakıtlardan ama elitler inekleri ve gıdayı hedef almış vaziyette.Tanrıcılık oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Asıl yatırım toprağa

Kurtoğlu, Türk insanının asıl yatırımını toprağa yapması gerektiğini belirterek, "Kovid-19 katalizörlü iklim/uzay manipülasyonlu gıda-su savaşında Türk milletinin milli bekası için “DÖRT T :toprak-tohum-teknoloji-taam “Bunlar için bilimde bağımsızlık,eğitimde farkındalık,üretimde tanzim,yoksa keçi -koyun gerisi oyun" dedi.

Tarım konusunda üstüne basa basa uyarmıştı

Ramazan Kurtoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıkalmada, "İnsanlığı çok zor günler bekliyor. Türkiye'nin bekası için bir karış boş yer bırakmayın. Ekin, ekin ve ekin. Çünkü hayvan varlıklarına virüslerle saldıracaklar. Yeni savaş modeli artık virüslerdir. Bunları tartışmanın anlamı yok. Virüs manipülasyon olarak kullanılıyor. Tarımın mutlaka desteklenmesi lazım. Vallahi de billahi sistem geliyor. İnsanlar 200 yıldır unutuldu, uyuşturuldu" ifadelerini kullanmıştı.