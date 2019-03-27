Altın üretiminde 2023 hedefi 50 ton

“Madencilik, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Finansman” başlıklı toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız,Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde en önemli sektörlerden biri olan madenciliğin dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

UMREK ile maden sahalarında aramadan işletmeye tüm faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve şeffaf olarak raporlanacağını belirten Cansız, böylece yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

14 milyon hektar alan, 17 bin ruhsat

Cansız, Türkiye’de hali hazırda 14 milyon hektarlık alanda 17 bin ruhsat üzerinden madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: “Altın Anadolu’da çok eski zamandan beri bulunmasına rağmen 2000 yılına kadar altın üretimimiz sıfır. 2000’den sonra yabancı firmaların da yatırımlarıyla süreç hızlandı. Altında görünür rezervimiz bin 200 ton. Bu da yaklaşık 50 milyar dolarlık bir büyüklük demek. Diğer yandan, Türkiye’nin altın potansiyeli 6 bin 500 ton seviyesinde. Türkiye altında 33,5 ton üretimle 2013’te zirveyi gördü. Bu rakam 2018’de 27,1 ton seviyesine geldi. Hedefimiz, 2023’te 50 ton üretme kapasitesi olan bir ülke haline gelmek.”