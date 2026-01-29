Altın ticaretinde yeni merkez: Altının kalbi Dubai’de atacak

Dubai, altın ve mücevher ticaretindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla “Gold Street” (Altın Sokak) adı verilen yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dubai’nin tarihi altın ticaret merkezlerinden birinde kurulacak Gold Street, altın ve mücevher perakendesine odaklanan özel bir cadde olacak. Proje, alışveriş, ticaret ve turizmi aynı noktada buluşturmayı hedefliyor.

Yetkililer, Gold Street’in Dubai’nin uluslararası altın piyasasındaki rolünü pekiştirmesinin yanı sıra, şehre gelen turistler için yeni bir cazibe merkezi oluşturacağını belirtti.

Cadde üzerinde mücevher mağazaları, altın ticareti yapan işletmeler ve lüks perakende alanlarının yer alması planlanıyor.

Gold Street, daha geniş kapsamlı "Dubai Gold District" projesinin bir parçası olarak geliştiriliyor. Bu bölgede, yüzlerce mücevher ve altın perakendecisinin yanı sıra ticari alanlar ve turizme yönelik tesislerin bulunacağı ifade edildi.

Dubai yönetimi, proje ile hem altın ticaret hacmini artırmayı hem de kentin perakende ve turizm gelirlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Gold Street’in açılış tarihine ilişkin detayların ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.