  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Altın tepside baklava 2,5 milyon lira
Yaşam

Altın tepside baklava 2,5 milyon lira

Kahramanmaraş’ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 19:48:00 - 2021-12-12 19:52:11
Altın tepside baklava 2,5 milyon lira

Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor.

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye’de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş’taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.

a

Hazırlanan tepsiler faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

a

Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük şaşkınlığa neden oldu! Dünyanın en pahalısı pas tuttu
Dünya

Büyük şaşkınlığa neden oldu! Dünyanın en pahalısı pas tuttu

İnşa edildikten iki hafta sonra arızalanıp günlerce konuşulan milyarlarca dolarlık ABD savaş gemisi, bu kez açılan delikler ve pas tutan göv..
CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor! Dikey bahçeleri bir bir kaldırıyorlar
Siyaset

CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor! Dikey bahçeleri bir bir kaldırıyorlar

İBB, Esenler'de yer alan dikey bahçeleri yıkım çalışması başlattı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu olaya, "Bakımını yapmayı bec..
Zincir marketlerde 'gizli stokçuluk!' Çalışanlar itiraf etti: Temel gıda ürünleri satışına sınırlama
Gündem

Zincir marketlerde 'gizli stokçuluk!' Çalışanlar itiraf etti: Temel gıda ürünleri satışına sınırlama

Fahiş fiyatlarla vatandaşların belini büken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından ağır cezalar alan bazı zincir marketlerin, 'giz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay