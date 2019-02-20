0553 313 94 23

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik, 27 Şubat valör tarihli "Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası" ihracı yapılacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik, 27 Şubat valör tarihli "Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası" ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik, 27 Şubat valör tarihli "Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası" ihracı yapılacak.

Söz konusu senetlerin ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek, yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden bakanlığa iletebilecek. Talepler,KMKTP üyesi bankalar tarafından 25 Şubat saat 14.00'e kadar bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla gönderilecek.

Altın Tahvilleri ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları, "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ" kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altınlar karşılığında ihraç edilecek. Yatırımcılar, ihraca asgari 995/1000 saflıktaki 1 kilogram külçe altın ve katları şeklinde katılım sağlayabilecek. Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 tahvil/kira sertifikası, 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altın karşılığında 995 tahvil/kira sertifikası ihraç edilecek.

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası karşılığında, belirtilen niteliklere uygun LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecek. Kira/kupon ödemeleriyle itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan ulaşılabilecek.

İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacak. Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 25 Şubat Pazartesi günü TC Merkez Bankası tarafından iletilecek. Yatırımcılar söz konusu senetlere ilişkin bilgilere, bakanlığın internet sayfasında yer alan "Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Altına Dayalı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu" ve "Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Altın Tahvili Yatırımcı Kılavuzu"ndan ulaşabilecek. Ayrıca, yatırımcılar söz konusu sertifikalarla ilgili sorularını e-posta yoluyla "[email protected]" adresine iletebilecekler.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
  1. altın tahvili
  2. altına dayalı kira sertifikası
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu
    1. Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu..
    2. KKTC'den 'federal ortaklık' açıklaması!
    3. Beşiktaş, Fenerbahçe maçı..
    4. Turkcell Kulüpler Kros Ligi
    5. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının..
    6. Ankara'da askeri kışlada patlama
    7. Kayıp balıkçıdan acı haber geldi
    8. Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18..
    9. Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
    10. Konyaspor, Kayserispor maçı..
    11. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar?..
    12. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya..
    13. Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu
    14. Çufalı, Yaşlılık Şurası’na katıldı
    15. Yalova'da 238 parça tarihi eser ele..
    16. Cimbom'un yıldız ismi açıkladı: Kalmak..
    17. Asansör kabini altında sıkışan montaj..
    18. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    19. Taksim’den eşsiz sis manzarası
    20. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
    21. Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı:..
    22. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    23. Google yeni projesiyle bedava internet..
    24. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    25. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
    26. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
    27. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
    28. Yıldırım’da su kesintisi
    29. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
    30. AK Parti'nin Etimesgut mitingi
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı