ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik, 27 Şubat valör tarihli "Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası" ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik, 27 Şubat valör tarihli "Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası" ihracı yapılacak.

Söz konusu senetlerin ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek, yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden bakanlığa iletebilecek. Talepler,KMKTP üyesi bankalar tarafından 25 Şubat saat 14.00'e kadar bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla gönderilecek.

Altın Tahvilleri ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları, "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ" kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altınlar karşılığında ihraç edilecek. Yatırımcılar, ihraca asgari 995/1000 saflıktaki 1 kilogram külçe altın ve katları şeklinde katılım sağlayabilecek. Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 tahvil/kira sertifikası, 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altın karşılığında 995 tahvil/kira sertifikası ihraç edilecek.

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası karşılığında, belirtilen niteliklere uygun LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecek. Kira/kupon ödemeleriyle itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan ulaşılabilecek.

İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacak. Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 25 Şubat Pazartesi günü TC Merkez Bankası tarafından iletilecek. Yatırımcılar söz konusu senetlere ilişkin bilgilere, bakanlığın internet sayfasında yer alan "Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Altına Dayalı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu" ve "Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Altın Tahvili Yatırımcı Kılavuzu"ndan ulaşabilecek. Ayrıca, yatırımcılar söz konusu sertifikalarla ilgili sorularını e-posta yoluyla "[email protected]" adresine iletebilecekler.