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Ekonomi Altın tahminleri tutan Mert Başaran bu kez ezber bozan uyarıyı yaptı: 1 ay yapmayın görün bakın ne olacak
Ekonomi

Altın tahminleri tutan Mert Başaran bu kez ezber bozan uyarıyı yaptı: 1 ay yapmayın görün bakın ne olacak

Altın ve dolar konusundaki önemli tahminleri ile tanınan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:37:00 -
Altın tahminleri tutan Mert Başaran bu kez ezber bozan uyarıyı yaptı: 1 ay yapmayın görün bakın ne olacak

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, kredi kartları konusunda vatandaşları uyardı.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "1 ay kredi kartı kullanmadan nakit harcamayı deneyin, harcamalarınız %20 azalacak deneyin görün..." dedi.

Başaran açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Pandemi azalırken asi karşıtları, kredi kartinin nasıl bir emperyalist kolelik projesi olduğunu, kredi kartıniı insanlara almayacakları şeyleri aldırmak üzerine kurgulanmış bir oyun olduğunu, dünyayı yöneten ailelerin bize hakiki çip takma projesi olduğunu anlatsa ve kredi kartı kullanımı azalsa ne güzel olurdu. Düşünsenize kredi kartı olmasa kim 1 yıl ödeyeceği tatile, telefona bu kadar saçma para verebilirdi. Adamlar o kadar zeki ki 1 ay sonra ödemenizi kabul ederek %1 faizden kaybediyorlar ama bu sayede sizin tüketimizin, nakit para kullanımına göre çok artacağını biliyorlar ve bu %1 kaybın kat kat fazlasını kazanıyorlar. Tamamen psikolojimizi bilip ona göre bunu çıkardılar. Bu sayede artık herkes 1 ay sonraki ay gelecek borcun kölesi!

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