Altın tahminleri olay olan İslam Memiş fena patladı: Karaktersiz mahluklar

Altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "TL’nin değer kaybı ile ilgili sorumluları eleştirebilir, hesabını sorabilirsiniz. Ancak bu ülkenin parası ile alay etmek aşağılık bir duygudur. Bu aşağılık duyguyu yapanlar, bu ülkenin milleti zaten değildir. Onlar, para için herşeyini satacak kadar karaktersiz mahluklardır" dedi.

'Şu an yatırım yapılmaz'

İslam Memiş ayrıca "Şu anda dövizin ya da diğer yatırım araçlarının alınabilir olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.