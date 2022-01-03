Altın tahminleri gündeme oturan Haluk Özdil'in son öngörüsü olay: FED artık baskılayamaz hale geldi! Felaket yaşanabilir

Araştımacı yazar Haluk Özdil, TV5'te ekranlara gelen Gizli Dosya programına katıldı.

Haluk Özdil, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Özdil yaptığı açıklamada, "Ben hep elinizdeki toprağı satmayın demiştim. Satanlar oldu. Altını satıp birden zengin olacağını düşünenler var. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır. Altın iç dinamiklerinden kaynaklı yükseldi. Altının onsu 1829 doları gördü. ABD sürekli kağıt para bastı. Altın ons tarafındaki yükselme sistemsel bir çöküşün habercisi olabilir. FED artık altını baskılayamaz hale gelebilir. Altına kaçış başlayacak. Korktuğumuz felaket durum işte o zaman gerçekleşebilir. Yani bir gün bankalara gittiğimizde kapıların kapalı olduğu dönemleri görebiliriz. FED’in en korktuğu senaryo. Bence sanki bu yaz belki ufaktan ya da bilinçli olarak küresel yapının da istediği kontrollü çöküş gerçekleşebilir. Dünyadaki küresel yansımayı göremezsek Türkiye’de durumu net göremeyiz. ABD ciddi anlamda sarsılıyor. Bugün Almanya’da ciddi bir bunalıma giriyor. Araba satışları orada da zorlanır hale gelecek" dedi.