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Ekonomi Altın tahminleri bir bir çıkan Mert Başaran bu rakamı ilk kez telaffuz etti: Altın 2070...
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir çıkan Mert Başaran bu rakamı ilk kez telaffuz etti: Altın 2070...

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:30:00 -
Altın tahminleri bir bir çıkan Mert Başaran bu rakamı ilk kez telaffuz etti: Altın 2070...

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altının ons bazında 2070 dolarları görmesi halinde gram altının uçuşa geçeceğini söyledi.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Her Açıdan Youtube kanalına konuk oldu.

Mert Başaran, altın için kırılma noktasının 2070 dolar seviyesi olduğunu söyledi.

İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

Dünyada batmayacak banka yoktur. Altın bu bankaların olayından güçlendi. Ons bazında 2070'i kırarsa altın yeni bir çağa girecek. Daha önce iki kez döndü. 2070'i önümüzdeki süreçte görebiliriz. Gram altın olarak ise 1300-1500 liralara çıkabilir. Seçimlerden sonra doların artması da buna etki edecek. Altın uzun bir süredir çok az kaldı. FED, faizleri artırmayı durdurup ya da düşürürse bu altın 2070'lere uçar gider. Altını diplerde almak lazım. Ben altın için buradan alın diyemem. Sakinlediği yerlerde alınır. Düşenin dostu olur. Biraz almak için beklemeliyiz. Bizim insanımız hep bir şey uçunca almayı deniyor. Ama öyle olmaz. Şu an altın için o yüzden bir şey diyemiyorum.

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