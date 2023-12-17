Altın Tahmini hep çıkan Hatice Kolçak resmen açıkladı! Peş peşe uyarı: Gram altın bu rakama fırlayacak! Borsadan kaçın

Piyasa uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla ilgili son açıklamasında dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kolçak'a göre, gelecek dönemde altın piyasasında beklenmedik hareketlilik kapıda.

Altın piyasasının geleceği hakkında uyarılarda bulunan piyasa uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarında beklenmedik bir hareketlilik olabileceğini ve ons altın fiyatlarındaki potansiyel yükselişin gram altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti.

Kolçak, kişisel YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, "Altın piyasalarında şu anda coşkulu bir dönemdeyiz. FED faizlerinin etkisi azalmaya başladı ve ons altında 2024'e doğru tarihi zirveler görülebilir.

2024'te ons altın için 2500 dolarları görmek mümkün. Hatta ilerleyen yıllarda 3000 dolarları bile görebiliriz." ifadelerini kullandı. Kolçak, altın yatırımcılarına da seslenerek ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"Altın alımı yaparken zamanlama önemli. Anlık dalgalanmalara karşı sağlam bir strateji belirlemek gerekiyor. Gram altında kuyumcu fiyatlarıyla ekran fiyatları arasında farklar olabilir.

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Yıl sonuna doğru gram altın için 2000 lirayı görmemiz mümkün. Beklenmedik fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmalıyız" diyen Kolçak, "Ons altında 2070 dolar ve üzerine çıkabiliriz. Olumlu trendin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli düşünenler için toplama dönemi başladı." şeklinde konuştu.

Yabancı geliyor, borsadan kaçın. Kimileri 'Yabancı gelsin diye borsayı düşürdüler' dese de aslında yabancı geldiği için borsa düştü

Diğer uzmanlar ise; Aralık ayının ilk haftasında Borsa’ya 562 milyon dolar yabancı sermaye geldi. Yabancılar, kasımın son haftasında da 376 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Normal şartlar altında, 1 milyar dolara yakın yabancı sermaye girişi olan bir Borsa İstanbul’da endeksin sert şekilde artmasını beklenirken borsadan kaçın uyarısında bulunuyorlar.