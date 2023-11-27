Altın sütün faydaları: Şeker ihtiyacını karşılıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde yapın
Dilden dile dolaşan ve faydalarını saymakla bitmeyen altın süt düzenli olarak tüketildiği zaman zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Günde bir bardak tüketildiği zaman birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Zerdeçallı sütün faydaları nelerdir?, Altın süt zayıflatır mı?, Altın sütün yararları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…
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Altın Sütün Faydaları
*Bağışıklığı güçlendiriyor. Bu sayede vücudu dışardan gelecek bütün virüs, bakteri ve hastalıklara karşı korumaktadır.
*Özellikle düzenli kullanıldığı zaman soğuk algınlığına ve gribe karşı da koruyor.
*Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını da sağlamaktadır.
*Düzenli olarak tüketildiği zaman güzel bir şekilde zayıflattığı da bilinmektedir. Ayrıca vücuttaki yağların yakımını da hızlandırmaktır. Özellikle spordan 1 saat önce tüketilmelidir.
*Ayrıca bu sütün uzun süre tok tutma özelliği de bulunmaktadır.
*Vücutta toksinlerin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.
*Ciltteki hücrelerin yenilenmesini de sağlamaktadır.
*Bağışıklığı artırdığı için alerjilerin önlenmesini de sağlamaktadır.
*Sindirimi de düzenlemektedir.
*Özel döneminde oluşan sancıların azalmasını da sağlamaktadır.
*Doğal bir ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır.
*Rahat bir uyku uyunmasını da sağlamaktadır.
*Karaciğer yağlanmasının önüne de geçmektedir.
*Öksürüğün azalmasını da sağlamaktadır.
*Huzursuz bağırsak sendromu, şişkinliğe, gaza ve hazımsızlığa da iyi gelmektedir.
*Ayrıca kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.
*Kanda bulunan insülin seviyesini de dengelemektedir.
*Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek hafızanın daha sağlam olmasını da sağlamaktadır.
Yıllarca yanlış bilinen tarifleri bir kenara atın . İşte doğru ve faydalı tarif bu!
Altın Sütün Yapılışı
1 bardak süt (az yağlı olursun zayıflamak isteyenler için )
Bir tatlı kaşığı kadar toz zencefil
Bir çay kaşığının çeyreği kadar toz karabiber
1 tatlı kaşığı kadar toz zerdeçal
Hindistan cevizi yağı 1 çay kaşığı (yoksa zeytinyağı da olabilir)
YAPILIŞI: Bir cezvenin içerisine 1 bardak sütün ilave edin ve diğer baharatları da ilave edin kısık ateşte karıştırın. Karıştırmaya devam ederken Hindistan cevizi yağını veya zeytinyağını da ilave edin. Daha kaynayınca altını kapatın ve içerisine 1 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Altın sütün artık hazır. Afiyet olsun!
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Sütü yatmadan 1 saat önce veya spor yapmadan 1 saat önce tüketilmelidir. Alerjisi olanlar tüketmemelidir. 15 gün kullandıktan sonra ara verilmelidir.