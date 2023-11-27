Altın sütün faydaları: Şeker ihtiyacını karşılıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde yapın

Bağışıklığın güçlendirilmesi için antioksidan zengini bitkisel ürünlere beslenmede yer açın!

Altın Sütün Faydaları

*Bağışıklığı güçlendiriyor. Bu sayede vücudu dışardan gelecek bütün virüs, bakteri ve hastalıklara karşı korumaktadır.

*Özellikle düzenli kullanıldığı zaman soğuk algınlığına ve gribe karşı da koruyor.

*Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını da sağlamaktadır.

*Düzenli olarak tüketildiği zaman güzel bir şekilde zayıflattığı da bilinmektedir. Ayrıca vücuttaki yağların yakımını da hızlandırmaktır. Özellikle spordan 1 saat önce tüketilmelidir.

*Ayrıca bu sütün uzun süre tok tutma özelliği de bulunmaktadır.

*Vücutta toksinlerin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

*Ciltteki hücrelerin yenilenmesini de sağlamaktadır.

*Bağışıklığı artırdığı için alerjilerin önlenmesini de sağlamaktadır.

*Sindirimi de düzenlemektedir.

*Özel döneminde oluşan sancıların azalmasını da sağlamaktadır.

*Doğal bir ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır.

*Rahat bir uyku uyunmasını da sağlamaktadır.

*Karaciğer yağlanmasının önüne de geçmektedir.

*Öksürüğün azalmasını da sağlamaktadır.

*Huzursuz bağırsak sendromu, şişkinliğe, gaza ve hazımsızlığa da iyi gelmektedir.

*Ayrıca kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.

*Kanda bulunan insülin seviyesini de dengelemektedir.

*Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek hafızanın daha sağlam olmasını da sağlamaktadır.

Yıllarca yanlış bilinen tarifleri bir kenara atın . İşte doğru ve faydalı tarif bu!

Altın Sütün Yapılışı

1 bardak süt (az yağlı olursun zayıflamak isteyenler için )

Bir tatlı kaşığı kadar toz zencefil

Bir çay kaşığının çeyreği kadar toz karabiber

1 tatlı kaşığı kadar toz zerdeçal

Hindistan cevizi yağı 1 çay kaşığı (yoksa zeytinyağı da olabilir)

YAPILIŞI: Bir cezvenin içerisine 1 bardak sütün ilave edin ve diğer baharatları da ilave edin kısık ateşte karıştırın. Karıştırmaya devam ederken Hindistan cevizi yağını veya zeytinyağını da ilave edin. Daha kaynayınca altını kapatın ve içerisine 1 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Altın sütün artık hazır. Afiyet olsun!

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Sütü yatmadan 1 saat önce veya spor yapmadan 1 saat önce tüketilmelidir. Alerjisi olanlar tüketmemelidir. 15 gün kullandıktan sonra ara verilmelidir.