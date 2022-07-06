Altın süt tarifi: Enerji deposu altın sütünün faydaları nelerdir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor. Altın süt, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

ALTIN SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Bu sütün içerisinde birden fazla antioksidan olduğundan bir bardağı bir tüm vücudun serbest radikalli hücrelerde temizlenmesini ağlar. Güçlü bir antioksidan olan bu karışım aynı zamanda bağışıklıkta zararlı virüslere karşı koruma kalkanı oluşturur.



Vücuttaki deforme olmuş hücreleri yenileyerek sadece cildi güzelleştirmez. Aynı zamanda saçların daha parlak görünmesini sağlar. Bunun yanı sıra sinir sistemindeki hücreleri de yenilediğinden stres, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.



Vücudun ihtiyacı olan günlük enerjinin 5 katını sağlar. Gün içerisinde daha dinç sağlıklı görünmenizi sağlarken uzun süre tokluk hissi verir. Bu saye de diyet listelerinde ilk sıralarda yerini alır. Mide ve bağırsaklarda gün içerisinde bazı besinlerden dolayı oluşan toksinlenmeyi engelleyerek daha sağlıklı fonksiyon göstermelerini destekler.



Tüm vücuttaki zararlı hücreleri idrar yolu ile attar. İçerisinde bulunan besinler vücuttaki hormon düzeyini dengelediğinden tiroid gibi hastalıkların oluşumunu önler. Baş ağrısı, diş ağrısı ve ağız yaralarına da iyi gelir.

Altın Süt Tarifi İçin Malzemeler

1 Su bardağı süt

1 Çay kaşığı zencefil

1 Çay kaşığı zerdeçal

1/2 (yarım) Çay kaşığı tarçın

1/4 (çeyrek) Çay kaşığı karabiber

1 Tatlı kaşığı bal

Altın Süt Tarifi Nasıl Yapılır?

Bal hariç tüm malzemeleri ocağa alıp kaynatıyoruz. Altın sütümüz ılıyınca balı ilave ediyoruz.

Altın süt ne işe yarar?

✔Vücudu temizler.

✔Bağışıklığı güçlendirir.

✔Kanda bulunan İnsülini dengeler.

✔Beyin fonksiyonlarını güçlendirir

✔Yağ yakımını hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

✔Gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi mide sorunlarınızın çözümüne destek olur.

✔Karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

✔Antienflematuvar özelliği sayesinde ağrı kesici görevi görür.

Diğer tarif;

Altın süt yapımı

Malzemeler

250 ml Süt



15 g toz zerdeçal

15 g toz zerdeçal 5 g karabiber

10 g toz zencefil

15 g bal

Nasıl Yapılır?



Sütü ocağa alın, içerisine zerdeçal, karabiber ve toz zencefili ilave edin. Karabiberli ve zerdeçallı sütü, kaynama noktasında taşmaması için sürekli karıştırın. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve içilecek kıvama gelene dek bekletin. Ilınan altın süte dilediğiniz miktarda bal ilave ettikten sonra, servis fincanına doldurun. Çubuk tarçın veya toz tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

*Çubuk tarçın veya toz tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.