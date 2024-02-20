Altın süt nedir? Faydaları, nasıl yapılır, zayıflatır mı? Herkesin favorisi olan, çok güzel: O çile son buldu!

Dakikalar içinde şipşak hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz altın süt faydaları, iyileştirdiği ve önlediği hastalıklar bir de üzerine zayıflatıcı özellikleri ile mutlaka denenmeli!

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Kilo kontrolü sürecinde çok işinize yarayacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, sindirimi kolaylaştıracak farklı farklı özelliklere sahip, oldukça önemli faydaları bulunan, son zamanların popüleri ‘altın karışım’ içeceğini detaylıca inceleyelim:

Zerdeçal Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir? Nasıl Temizlenir?

Altın Süt Nedir?

Baharatların gücünden ilham alarak hazırladığımız karışımdır.

Bu karışımda en önemli baharat zerdeçaldır.

Şifalı bir baharat olan zerdeçalın faydaları tabii ki saymakla bitmez bir de sütle birleşince bu özelliğini iki katına çıkarabiliyor.

Zerdeçalın yanında karabiber, Hindistan cevizi yağı, isteğe göre tarçın eklenmesiyle de altın süt ortaya çıkıyor.

Altın süt nasıl yapılır? Sorunuz için yazının ilerleyen bölümlerinde tarifine değineceğimiz ve uzmanlarca da tavsiye edilen altın süt, her gece mutlaka tüketilmelidir. Neden mi? İşte sizler için özel olarak derlediğimiz 8 muhteşem yanıtı!

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Altın Sütün Faydaları Nelerdir?

İçeriğindeki ana etmen olan zerdeçal ‘curcumin’ maddesi içermektedir. Curcumin maddesi özellikle demans ve Alzheimer hastalarının ilaçlarının da temel maddesidir. Yani hafıza güçlendirmeye birebirdir.

Unutkanlığı önlemede öncü Curcumin, ayrıca antioksidan özelliği sayesinde immün sistemi güçlendirerek kansere karşı koruyucudur. Hatta birçok çalışmada kanser hücrelerini yok ettiği yer almaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki curcumin, zerdaçalın karabiber ve zeytinyağıyla birleşmesi sonucunda açığa çıkmaktadır.

Altın süt faydaları nelerdir sorusu uzmanlar tarafından da masaya yatırılmıştır. Altın süt tarifi İbrahim Saraçoğlu tarafından da bir programda incelenmiş ve Saraçoğlu içerikteki özellikle zerdeçal ve tarçının bizim mutfağımızdaki değerini vurgulamıştır.

Altın süt Dilara Koçak önerisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak bu altın sarısı süt tarifinin tok tutan ve bağışıklık sistemini güçlendiren etkisine dikkat çekmektedir.

*Gece yatmadan önce tüketildiğinde vücudun uykuya geçişini hızlandırır.

*Özellikle huzursuz bacak sendromu yaşayanlar için bu faktör çok önemlidir.

*Gece, uykuda vücudun yenilenmesini hızlandırır ve vücudu dinlendirir.

*Mide ve bağırsak sisteminin düzenliliğini sağlamaktadır.

*Sindirimi rahatlatır, reflü ve ülsere karşı iyileştirici özelliğe sahiptir.

*Vücudun toksinlerden arınarak rahatlamasına yardımcı olur.

*Altın sütün cilde faydaları aslında genel olarak vücudu serbest radikallerden arındırma etkisiyle birlikte kendini göstermektedir.

*Hiçbir iyileşme bölgesel olmadığı için bütünsel bir iyileşme ile ciltte de olumlu yansımalar olmaktadır.

*Altın süt bağışıklık sistemi için iyi gelen etkisiyle vücudu güçlendirir

Altın Süt Nasıl Yapılır?

Altın süt tarifi ile bedeniniz için altın değerinde bir güzellik yapmaya hazır mısınız? Altın süt baharatı ile öne çıkan bir tariftir daha doğrusu baharatları ile öne çıkar çünkü esas şifa sarı rengi veren zerdeçal ve tarçında saklıdır diyebiliriz. Yapımı oldukça basit, zamanınızdan da almayan altın sütün önce malzemelerinden başlayalım:

Malzemeler:

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 çay kaşığı toz zerdeçal, karabiber, tarçın

Birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı

İsteğe göre karanfil ve kakule

Hazırlanışı:

Cezvenize önce sütü alarak hazırlamaya başlayın.

Sütünüz biraz ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakalım.

Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapabilirsiniz.

İsteğe göre birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebilir. Afiyet olsun