Altın son iki ayın en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor

Altın, artan enflasyon ve daha agresif parasal sıkılaşma beklentileriyle yatırımcıların değer saklama aracı olarak doları tercih etmesi sonrası iki ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

Spot altın, ABD’de ÜFE’nin beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed’in hızla faiz artış politikasını sürdüreceğini işaret etmesiyle bir önceki seans yüzde 1,7 değer kaybederken Cuma günü yatay seyrediyor. Veriler sonrası riskli varlıklara yönelik iştahın azalmasıyla tahviller gerilerken dolar güçlenmeye devam etti.

On yıllık ABD tahvil getirileri 25 baz puan civarında geriledi. Böyle bir gelişmenin genelde altına olan talebi artırması beklenirken bu artış Borsada işlem gören fonlardaki altın stoklarının art arda altıncı seansta da düşmesiyle gerçekleşmedi. Değerli metal bu hafta yüzde 3'ten fazla düşüşle 1,824 dolara geriledi.

“Altını aşağı çeken ana etken yatırımcıların dolara yönelmesine neden olan piyasadaki dalgalanma oldu” diyen Guardian Gold Australia İş Geliştirme Müdürü John Feeney, “Spot altın gerektiğinden fazla satılıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla 1800 dolar civarında ciddi bir destek görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan yatırımcılar dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin’de Kovid-19’un vakalarının yeniden artışını ve kapanmalar sonrası yaşanan ekonomik yavaşlamayı izlemeye aldılar. Pekin’de ise vatandaşların gıda alımı için marketlere akın etmesi sonrası yetkililer şehrin kapanacağı iddialarını yalanladılar.

Çin’in sıfır Kovid-19 politikasının altına etkilerine değinen Feeney, “Çin sıfır Kovid-19 politikası altın üzerinde etkili oluyor çünkü oradaki talebin kurumasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Spot altın yüzde 0,2 artışla 1824 dolara yükseldi.